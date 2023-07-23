Синоптики розповіли, в яких областях сьогодні пануватиме негода
Сьогодні, 23 липня, у деяких частинах України очікуються дощі та грози. Синоптики розповіли, що температура повітря буде комфортною майже всюди.
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Прогноз погоди в Україні 23 липня
Синоптики прогнозують, що на Лівобережжі, вдень на сході та південному сході країни невеликі, місцями помірні дощі, а також грози. На решті території України опадів не буде.
"Антициклон на красиве ім'я Hermiona дасть не зовсім естетичних підсрач...ків дощовому фронту, зсуне його майже зовсім на наші кордони і на небі в неділю засяє сонечко, пурхатимуть білі хмарки, а температура повітря підвищиться до комфортних значень", — написала народна синоптикиня Наталка Діденко.
Вітер переважно північно-західний, 5 — 10 м/с.
Температура повітря:
- вночі +12+17,
- вдень +22+27.
Погода у Києві та Київській області 23 липня
За даними синоптиків, у столичному регіоні очікується мінлива хмарність. Невеликі дощі будуть лише в першу половину ночі.
Вітер північно-західний, 5 — 10 м/с.
"У Києві 23-го липня очікується прекрасна погода — без опадів та потепління до +25 градусів", — прогнозує синоптикиня Наталка Діденко.
Температура повітря:
- по області вночі +12+17, вдень +22+27;
- по Києву вночі +14+16, вдень +22+24.
Нагадаємо, 23-го липня в Україні домінуватиме погода з температурою повітря протягом дня +24+29 градусів, на півдні до +30 градусів.
Лише трохи фронт затримається на південному сході України, Донецької та Луганської областей — там місцями дощі з грозами.