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Синоптики розповіли, в яких областях сьогодні пануватиме негода

23 липня 2023 06:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні 23 липня
Хлопець із дівчиною під парасолею у дощ. Фото: УНІАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 23 липня, у деяких частинах України очікуються дощі та грози. Синоптики розповіли, що температура повітря буде комфортною майже всюди.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Прогноз погоди в Україні 23 липня

Синоптики прогнозують, що на Лівобережжі, вдень на сході та південному сході країни невеликі, місцями помірні дощі, а також грози. На решті території України опадів не буде.

"Антициклон на красиве ім'я Hermiona дасть не зовсім естетичних підсрач...ків дощовому фронту, зсуне його майже зовсім на наші кордони і на небі в неділю засяє сонечко, пурхатимуть білі хмарки, а температура повітря підвищиться до комфортних значень", — написала народна синоптикиня Наталка Діденко.

Прогноз погоди на 23 липня. Фото: Наталка Діденко

Вітер переважно північно-західний, 5 — 10 м/с.

Температура повітря:

  • вночі  +12+17,
  • вдень  +22+27.
Прогноз погоди на 23 липня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві та Київській області 23 липня

За даними синоптиків, у столичному регіоні очікується мінлива хмарність. Невеликі дощі будуть лише в першу половину ночі. 

Вітер північно-західний, 5 — 10 м/с.

"У Києві 23-го липня очікується прекрасна погода — без опадів та потепління до +25 градусів", — прогнозує синоптикиня Наталка Діденко.

Прогноз погоди у Києві. Фото: Meteoprog

Температура повітря:

  • по області вночі +12+17, вдень +22+27;
  • по Києву вночі +14+16, вдень +22+24.
Прогноз погоди у Києві. Фото: Meteoprog

Нагадаємо, 23-го липня в Україні домінуватиме погода з температурою повітря протягом дня +24+29 градусів, на півдні до +30 градусів.

Лише трохи фронт затримається на південному сході України, Донецької та Луганської областей — там місцями дощі з грозами.

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