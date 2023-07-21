Женщина и мужчина переходят дорогу под зонтиками. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 21 июля, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых областях кратковременные дожди, а на остальной территории осадков не предполагается.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

Читайте также:

Прогноз погоды в Украине 21 июля

Сегодня ночью в Украине, кроме запада, днем в восточных, Запорожской, Херсонской областях и Крыму кратковременные дожди, а также грозы. На остальной территории страны осадков не будет.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +12-17°C, днем +22-27°C. В южной части ночью +18-23°C, а днем +28-32°C. В Карпатах ночью ожидается +8-13°C, днем — +17-22°C.

Синоптики рассказали, что сегодня в Херсонской, Винницкой областях и Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Прогноз погоды на 21 июля. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области

Сегодня в Киевской области переменная облачность. Ночью ожидается кратковременный дождь, а также гроза. Днем осадки не ожидаются.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в области ночью +12-17°C, днем +22-27°C. В Киеве — ночью +15-17°C, днем +23-25°C.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

"Пятница организует дожди с грозами в ближайшую ночь на Левобережье Украины, днем атмосферный фронт дождливым хвостом мелькнет только в Луганской области", — рассказала народный синоптик Наталья Диденко.

Сегодня практически повсюду в Украине будет царить сухая и теплая погода. Температура воздуха в течение дня будет +24-29°C, а в западных областях — +22-26°C. В Карпатах ожидается прохлада, а именно — +12-18°C. Теплее всего будет в южной части страны — +28-32°C.

Прогноз погоды на 21 июля. Фото: facebook.com/tala.didenko

Источник: facebook.com/tala.didenko

Напомним, что аномальная жара наблюдается в некоторых районах юга Европы и северо-запада Африки. Волна тепла под названием "Церебра" совсем скоро может побить температурные рекорды.