Жінка й чоловік переходять дорогу під парасолями. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 21 липня, по всій території України очікується мінлива хмарність. У деяких областях будуть короткочасні дощі, а на решті території опадів не передбачається.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Прогноз погоди в Україні 21 липня

Сьогодні вночі в Україні, крім заходу, вдень у східних, Запорізькій, Херсонській областях та Криму короткочасні дощі, а також грози. На решті території країни опадів не буде.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +12-17°C, вдень +22-27°C. У південній частині вночі +18-23°C, а вдень +28-32°C. У Карпатах вночі очікується +8-13°C, вдень — +17-22°C.

Синоптики розповіли, що сьогодні у Херсонській, Вінницькій областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Прогноз погоди на 21 липня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Київській області

Сьогодні в Київській області буде мінлива хмарність. Вночі очікується короткочасний дощ, а також гроза. Вдень опадів не передбачається.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря в області вночі +12-17°C, вдень +22-27°C. У Києві — вночі +15-17°C, вдень +23-25°C.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

"П'ятниця організує дощі з грозами найближчої ночі на Лівобережжі України, вдень атмосферний фронт дощовим хвостом майне лише на Луганщині", — розповіла народна синоптикиня Наталка Діденко.

Сьогодні практично повсюди в Україні пануватиме суха та тепла погода. Температура повітря впродовж дня буде +24-29°C, а у західних областях — +22-26°C. У Карпатах очікується прохолода, а саме — +12-18°C. Найтепліше буде у південній частині країни — +28-32°C.

Прогноз погоди на 21 липня. Фото: facebook.com/tala.didenko

Джерело: facebook.com/tala.didenko

Нагадаємо, що аномальна спека спостерігається у деяких районах півдня Європи та північного заходу Африки. Хвиля тепла під назвою "Церебра" зовсім скоро може побити температурні рекорди.