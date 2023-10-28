Погода в Украине — прогноз от синоптиков на субботу, 28 октября

Женщина с чемоданом идет под дождем. Фото: УНИАН

Погода в Украине в субботу, 28 октября, будет ветреной и с дождями. Обильные осадки будут досаждать особенно северным областям. Возможны сильные порывы ветра до 17 — 22 м/с. Столбики термометров будут показывать максимальную дневную температуру +21°С. Теплее всего будет в южных областях.

Об этом говорится на сайтах Meta и Meteoprog.

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Погода в Украине 28 октября

Согласно прогнозу синоптиков, в субботу, 28 октября, в большинстве областей Украины пройдут умеренные дожди, ночью в северных регионах местами сильные осадки. Днем в западных, центральных и южных областях существенных осадков не ожидается.

Центральный регион Украины

В Черкасской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16°С, днем +14...+16°С.

облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16°С, днем +14...+16°С. В Кировоградской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17°С, днем +15...+17°С.

переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17°С, днем +15...+17°С. В Полтавской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +15...+17°С.

Люди под зонтиками в дождь. Фото: УНИАН

Западный регион Украины

В Львовской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11°С, днем +12...+14°С.

облачно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11°С, днем +12...+14°С. В Ровенской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11°С, днем +13...+15°С.

облачно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11°С, днем +13...+15°С. В Тернопольской и Ивано-Франковской областях облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11°С, днем +12...+14°С.

Северный регион Украины

В Киевской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +12...+14°С.

облачно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +12...+14°С. В Житомирской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +12...+14°С.

облачно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +12...+14°С. В Черниговской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12°С, днем +11...+13°С.

Мужчина с зонтиком бежит в дождь. Фото: УНИАН

Восточный регион Украины

В Харьковской области облачно с прояснениями, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +15...+17°С.

облачно с прояснениями, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +15...+17°С. В Луганской области облачно, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +19...+21°С.

облачно, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +19...+21°С. В Донецкой области облачно, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16°С, днем +18...+20°С.

Южный регион Украины

В Запорожье облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17°С, днем +18...+20°С.

облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17°С, днем +18...+20°С. В Херсонской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19°С, днем +19...+21°С.

облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19°С, днем +19...+21°С. В Николаевской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19°С, днем +19...+21°С.

Напомним, в Киеве 28 октября ожидается облачная погода с прояснениями. Также в этот день в городе будет дождь, поэтому стоит взять с собой зонт.