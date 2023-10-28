Погода в Украине — прогноз от синоптиков на субботу, 28 октября

Синоптики рассказали, скольким областям сегодня будут досаждать сильные осадки
Погода в Украине в субботу, 28 октября, будет ветреной и с дождями. Обильные осадки будут досаждать особенно северным областям. Возможны сильные порывы ветра до 17 — 22 м/с. Столбики термометров будут показывать максимальную дневную температуру +21°С. Теплее всего будет в южных областях.
Об этом говорится на сайтах Meta и Meteoprog.
Погода в Украине 28 октября
Согласно прогнозу синоптиков, в субботу, 28 октября, в большинстве областей Украины пройдут умеренные дожди, ночью в северных регионах местами сильные осадки. Днем в западных, центральных и южных областях существенных осадков не ожидается.
Центральный регион Украины
- В Черкасской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16°С, днем +14...+16°С.
- В Кировоградской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17°С, днем +15...+17°С.
- В Полтавской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +15...+17°С.
Западный регион Украины
- В Львовской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11°С, днем +12...+14°С.
- В Ровенской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11°С, днем +13...+15°С.
- В Тернопольской и Ивано-Франковской областях облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11°С, днем +12...+14°С.
Северный регион Украины
- В Киевской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +12...+14°С.
- В Житомирской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +12...+14°С.
- В Черниговской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12°С, днем +11...+13°С.
Восточный регион Украины
- В Харьковской области облачно с прояснениями, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +15...+17°С.
- В Луганской области облачно, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +19...+21°С.
- В Донецкой области облачно, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16°С, днем +18...+20°С.
Южный регион Украины
- В Запорожье облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17°С, днем +18...+20°С.
- В Херсонской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19°С, днем +19...+21°С.
- В Николаевской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19°С, днем +19...+21°С.
Напомним, в Киеве 28 октября ожидается облачная погода с прояснениями. Также в этот день в городе будет дождь, поэтому стоит взять с собой зонт.
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