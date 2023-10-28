Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Синоптики розповіли, скільком областям сьогодні докучатимуть сильні опади arrow

Синоптики розповіли, скільком областям сьогодні докучатимуть сильні опади

28 жовтня 2023 04:50
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні — прогноз від синоптиків на суботу, 28 жовтня
Жінка з валізою йде під дощем. Фото: УНІАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні у суботу, 28 жовтня, буде вітряною та з дощами. Рясні опади докучатимуть особливо північним областям. Можливі сильні пориви вітру до 17 — 22 м/с. Стовпчики термометрів показуватимуть максимальну денну температуру +21°С. Найтепліше буде у південних областях. 

Про це йдеться на сайтах Meta та Meteoprog.

Читайте також:

Погода в Україні 28 жовтня

За прогнозом синоптиків, у суботу, 28 жовтня, у більшості областей України пройдуть помірні дощі, вночі у північних регіонах місцями сильні опади. Вдень у західних, центральних та південних областях істотних опадів не очікується.

Центральний регіон України

  • На Черкащині хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +14...+16 °С, вдень +14...+16 °С.
  • На Кіровоградщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +15...+17 °С, вдень +15...+17 °С.
  • У Полтавській області хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +12...+14 °С, вдень +15...+17 °С.
Люди під парасолями у дощ
Люди під парасолями у дощ. Фото: УНІАН

Західний регіон України

  • На Львівщині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9...+11 °С, вдень +12...+14 °С.
  • На Рівненщині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9...+11 °С, вдень +13...+15 °С.
  • На Тернопільщині та Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9...+11 °С, вдень +12...+14 °С.

Північний регіон України

  • На Київщині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +12...+14 °С, вдень +12...+14 °С.
  • На Житомирщині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 °С, вдень +12...+14 °С.
  • На Чернігівщині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +10...+12 °С, вдень +11...+13 °С.
Чоловік з парасолею біжить у дощ. Фото: УНІАН

Східний регіон України

  • На Харківщині хмарно з проясненнями, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 °С, вдень +15...+17 °С.
  • На Луганщині хмарно, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +13...+15 °С, вдень +19...+21 °С.
  • На Донеччині хмарно, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +14...+16 °С, вдень +18...+20 °С.

Південний регіон України

  • На Запоріжжі хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +15...+17 °С, вдень +18...+20 °С.
  • На Херсонщині хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +17...+19 °С, вдень +19...+21 °С.
  • На Миколаївщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +17...+19 °С, вдень +19...+21 °С.

Нагадаємо, у Києві 28 жовтня, очікується хмарна погода з проясненнями. Також цього дня в місті дощитиме, тому варто взяти із собою парасолю.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту - 80x80

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

06:40Ціни на брухт у жовтні: скільки коштує 1 кг чорних металів в Україні

20:12 Куди можуть дістати ракети ATACMS: карта

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

Актуальне по темі