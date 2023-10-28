Погода в Україні — прогноз від синоптиків на суботу, 28 жовтня

Жінка з валізою йде під дощем. Фото: УНІАН

Погода в Україні у суботу, 28 жовтня, буде вітряною та з дощами. Рясні опади докучатимуть особливо північним областям. Можливі сильні пориви вітру до 17 — 22 м/с. Стовпчики термометрів показуватимуть максимальну денну температуру +21°С. Найтепліше буде у південних областях.

Про це йдеться на сайтах Meta та Meteoprog.

Читайте також:

Погода в Україні 28 жовтня

За прогнозом синоптиків, у суботу, 28 жовтня, у більшості областей України пройдуть помірні дощі, вночі у північних регіонах місцями сильні опади. Вдень у західних, центральних та південних областях істотних опадів не очікується.

Центральний регіон України

На Черкащині хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +14...+16 °С, вдень +14...+16 °С.

хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +14...+16 °С, вдень +14...+16 °С. На Кіровоградщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +15...+17 °С, вдень +15...+17 °С.

мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +15...+17 °С, вдень +15...+17 °С. У Полтавській області хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +12...+14 °С, вдень +15...+17 °С.

Люди під парасолями у дощ. Фото: УНІАН

Західний регіон України

На Львівщині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9...+11 °С, вдень +12...+14 °С.

хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9...+11 °С, вдень +12...+14 °С. На Рівненщині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9...+11 °С, вдень +13...+15 °С.

хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9...+11 °С, вдень +13...+15 °С. На Тернопільщині та Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9...+11 °С, вдень +12...+14 °С.

Північний регіон України

На Київщині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +12...+14 °С, вдень +12...+14 °С.

хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +12...+14 °С, вдень +12...+14 °С. На Житомирщині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 °С, вдень +12...+14 °С.

хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 °С, вдень +12...+14 °С. На Чернігівщині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +10...+12 °С, вдень +11...+13 °С.

Чоловік з парасолею біжить у дощ. Фото: УНІАН

Східний регіон України

На Харківщині хмарно з проясненнями, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 °С, вдень +15...+17 °С.

хмарно з проясненнями, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 °С, вдень +15...+17 °С. На Луганщині хмарно, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +13...+15 °С, вдень +19...+21 °С.

хмарно, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +13...+15 °С, вдень +19...+21 °С. На Донеччині хмарно, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +14...+16 °С, вдень +18...+20 °С.

Південний регіон України

На Запоріжжі хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +15...+17 °С, вдень +18...+20 °С.

хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +15...+17 °С, вдень +18...+20 °С. На Херсонщині хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +17...+19 °С, вдень +19...+21 °С.

хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +17...+19 °С, вдень +19...+21 °С. На Миколаївщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +17...+19 °С, вдень +19...+21 °С.

Нагадаємо, у Києві 28 жовтня, очікується хмарна погода з проясненнями. Також цього дня в місті дощитиме, тому варто взяти із собою парасолю.