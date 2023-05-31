Какой будет погода в Украине 1 июня

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в первый день лета
Завтра, 1 июня, в Украине ожидается переменная облачность. В некоторых частях страны будет дождь и гроза.
Об этом сообщает Укргидрометцентр
Прогноз погоды на завтра
Синоптики рассказали, что ночью в Крыму и Приазовье, днем в восточных и Запорожской областях, Закарпатье и Прикарпатье местами небольшой кратковременный дождь, а также гроза. На остальной территории Украины осадков не предполагается.
Ветер ожидается северо-восточный, в западных и северных областях с переходом на юго-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью 8-13°, в южной части до 17. Днем будет 22-27°, а в восточных областях 19-24°.
Погода в Киевской области
Синоптики прогнозируют переменную облачность. Завтра, 1 июня, в Киевской области осадков не будет.
Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- по области ночью 8-13°, днем 22-27°;
- по Киеву ночью 10-12°, днем около 25°.
Напомним, cиноптики опубликовали прогноз погодных условий на первый месяц лета. В июне будет тепло. Но периодически в городах Украины будет дождь, иногда будут даже грозы. Также Укргидрометцентр опубликовал данные погодных условий за прошедшие годы.
Также мы писали, что Южная Европа готовится к летней рекордной засухе. Некоторые регионы уже страдают от нехватки воды, а фермеры ожидают худших урожаев за десятилетие.