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Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні в перший день літа

31 травня 2023 21:52
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Якою буде погода в Україні 1 червня
Люди в Києві. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 1 червня, в Україні очікується мінлива хмарність. У деяких частинах країни буде дощ та гроза.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди на завтра

Синоптики розповіли, що вночі в Криму та Приазов'ї, вдень у східних та Запорізькій областях, на Закарпатті та Прикарпатті місцями невеликий короткочасний дощ, а також гроза. На решті території України опадів не передбачається. 

Вітер очікується північно-східний, в західних та північних областях з переходом на південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі 8-13°, у південній частині до 17°. Вдень буде 22-27°, а у східних областях 19-24°.

Погода 1 июня
Погода в Україні 1 червня. Фото: Укргідрометцентр

Погода по Київській області

Синоптики прогнозують мінливу хмарність. Завтра, 1 червня, у Київській області опадів не буде. 

Вітер північно-східний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

  • по області вночі 8-13°, вдень 22-27°;
  • по Києву вночі 10-12°, вдень близько 25°.

Нагадаємо, cиноптики опублікували прогноз погодних умов на перший місяць літа. У червні буде тепло. Але періодично в містах України дощитиме, іноді будуть навіть грози. Також Укргідрометцентр опублікував дані погодних умов за минулі роки.

Також ми писали, що Південна Європа готується до літньої рекордної посухи. Деякі регіони вже страждають від нестачі води, а фермери очікують найгірших урожаїв за десятиліття.

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