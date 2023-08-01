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Синоптики рассказали, какие области Украины завтра будет заливать дождем

1 августа 2023 16:19
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине на 2 августа
Женщина под дождем. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 2 августа, по всей территории Украины будет переменная облачность. В некоторых областях ожидаются дожди и грозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода на завтра

Синоптики рассказали, что ночью в западных и местами восточных областях, днем в Украине, кроме большинства южных, Днепропетровской и Полтавской областей, будут кратковременные дожди, а также грозы.

Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с, при грозах местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет +15+20, днем +25+30. В западных областях ожидается +21+26.

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Прогноз погоды на 2 августа. Фото: Укргидрометцентр

Погода по Киевской области

В столичном регионе будет переменная облачность. Синоптики рассказали, что ночью осадков не будет, а днем — кратковременный дождь, местами гроза.

Ветер южный, 5-10 м/с, при грозах местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха:

  • по области ночью +15+20, днем +25+30;
  • по Киеву ночью +17+19, днем +27+29.

Напомним, сегодня, 1 августа, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых областях будут грозы и дожди.

Также мы писали, что август этого года будет жарким. Синоптики прогнозируют, что месяц будет теплее нормы.

Добавим, в течение июля экстремально высокая температура вызвала хаос по всей планете. Рекордные характеристики зафиксировали в Китае, США и странах Южной Европы. По оценкам ученых, причина волн невыносимой жары заключается в изменении климата.

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