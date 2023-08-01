Спека повертається, але дощі не вщухатимуть: яку погоду чекати українцям сьогодні
Сьогодні, 1 серпня, по всій території України очікується мінлива хмарність. У деяких областях будуть грози та дощі.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.
Прогноз погоди в Україні 1 серпня
За даними синоптиків, цього дня у більшості північних та центральних областей, на Харківщині, Одещині та Миколаївщині короткочасні дощі, а також грози. На решті території України опадів не передбачається.
"Дощі з грозами тинятимуться на серпневій презентації-фуршеті від півночі до півдня, від центру до сходу (на сході ввечері). Місцями, неоднорідні — там канапка з рибою, там виноградинка з сиром, там еклерчик маленький, не переїси, але й голодним на дощі не бути", — так описала сьогоднішню погоду народна синоптикиня Наталка Діденко.
Вітер буде переважно південний, 5 — 10 м/с.
Температура:
- вночі +13+18,
- вдень +23+28.
Погода у Києві та Київській області 1 серпня
Синоптики зазначають, що у столичному регіоні 1 серпня буде мінлива хмарність. Синоптики розповіли, що очікується короткочасний дощ, а також гроза.
Вітер південний, 5 — 10 м/с.
Температура повітря по області:
- вночі +13+18;
- вдень +23+28.
"У Києві серпень почнеться підвищенням температури повітря, завтра у столиці до +27,+28 градусів. Дощі ймовірні, але несміливі, районні, сонця вистачатиме", — написала синоптикиня Наталка Діденко.
Температура повітря по Києву:
- вночі +15+17;
- вдень +25+27.
Нагадаємо, за прогнозами Українського гідрометцентру, погода у серпні цього року буде теплішою за норму. Середня місячна температура передбачається 20 — 25° тепла.