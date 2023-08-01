Кияни гуляють містом. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 1 серпня, по всій території України очікується мінлива хмарність. У деяких областях будуть грози та дощі.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Прогноз погоди в Україні 1 серпня

За даними синоптиків, цього дня у більшості північних та центральних областей, на Харківщині, Одещині та Миколаївщині короткочасні дощі, а також грози. На решті території України опадів не передбачається.

"Дощі з грозами тинятимуться на серпневій презентації-фуршеті від півночі до півдня, від центру до сходу (на сході ввечері). Місцями, неоднорідні — там канапка з рибою, там виноградинка з сиром, там еклерчик маленький, не переїси, але й голодним на дощі не бути", — так описала сьогоднішню погоду народна синоптикиня Наталка Діденко.

Вітер буде переважно південний, 5 — 10 м/с.

Прогноз погоди на 1 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Температура:

вночі +13+18,

вдень +23+28.

Погода у Києві та Київській області 1 серпня

Синоптики зазначають, що у столичному регіоні 1 серпня буде мінлива хмарність. Синоптики розповіли, що очікується короткочасний дощ, а також гроза.

Вітер південний, 5 — 10 м/с.

Температура повітря по області:

вночі +13+18;

вдень +23+28.

"У Києві серпень почнеться підвищенням температури повітря, завтра у столиці до +27,+28 градусів. Дощі ймовірні, але несміливі, районні, сонця вистачатиме", — написала синоптикиня Наталка Діденко.

Прогноз погоди у Києві. Фото: Meteoprog

Температура повітря по Києву:

вночі +15+17;

вдень +25+27.

Прогноз погоди у Києві. Фото: Meteoprog

Нагадаємо, за прогнозами Українського гідрометцентру, погода у серпні цього року буде теплішою за норму. Середня місячна температура передбачається 20 — 25° тепла.