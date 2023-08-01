Киевляне гуляют по городу. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 1 августа, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых областях ожидаются грозы и дожди.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Прогноз погоды в Украине 1 августа

По данным синоптиков, в этот день в большинстве северных и центральных областей, Харьковской, Одесской и Николаевской кратковременные дожди, а также грозы. На остальной территории Украины осадков не предполагается.

"Дожди с грозами будут бродить на августовской презентации-фуршете с севера до юга, от центра к востоку (на востоке вечером). Местами, неоднородные — там бутерброд с рыбой, там виноградинка с сыром, там эклерчик маленький, не переешь, но и голодным на дожди не будешь", — так описала сегодняшнюю погоду народный синоптик Наталья Диденко.

Ветер будет преимущественно южный, 5 — 10 м/с.

Прогноз погоды на 1 августа. Фото: Укргидрометцентр

Температура:

ночью +13+18,

днем +23+28.

Погода в Киеве и Киевской области 1 августа

Синоптики отмечают, что в столичном регионе 1 августа переменная облачность. Синоптики рассказали, что ожидается кратковременный дождь и гроза.

Ветер южный, 5 — 10 м/с.

Температура воздуха по области:

ночью +13+18;

днем +23+28.

"В Киеве август начнется повышением температуры воздуха, в столице до +27, +28 градусов. Дожди вероятны, но робкие, районные, солнца будет хватать", — написала синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды в Киеве. Фото: Meteoprog

Температура воздуха по Киеву:

ночью +15+17;

днем +25+27.

Прогноз погоды в Киеве. Фото: Meteoprog

Напомним, по прогнозам Украинского гидрометцентра, погода в августе будет теплее нормы. Средняя месячная температура предполагается 20 — 25° тепла.