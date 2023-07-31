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Синоптики розповіли, якою буде погода в перший день серпня

31 липня 2023 14:56
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні на 1 серпня
Люди в Києві. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 1 серпня, по всій території України очікується мінлива хмарність. У деяких областях будуть грози та дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди на завтра

Синоптики розповіли, що в більшості північних та центральних областей, на Харківщині, Одещині та Миколаївщині короткочасні дощі, а також грози. На решті території України опадів не передбачається.

Вітер буде переважно південний, 5-10 м/с.

Температура вночі очікується +13+18, на узбережжі морів до +22. Вдень — +23+28, на півдні та сході країни +27+32.

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Прогноз погоди на 31 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Погода по Київській області

У столичному регіоні буде мінлива хмарність. Синоптики розповіли, що завтра місцями очікується короткочасний дощ, а також гроза.

Вітер південний, 5-10 м/с.

Температура повітря: 

  • по області вночі +13+18, вдень +23+28;
  • по Києву вночі +15+17, вдень +25+27.

Нагадаємо, у понеділок, 31 липня, в більшості областей України очікуються грозові дощі. Температура повітря підійматиметься до 30°C.

Також ми писали, що 26 липня столицю України накрила негода. У Києві була злива, блискавка, грім та пориви вітру.

Додамо, протягом липня екстремально висока температура викликала хаос по всій планеті. Рекордні показники зафіксували в Китаї, США і країнах Південної Європи. За оцінками вчених, причина хвиль нестерпної спеки полягає у зміні клімату.

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