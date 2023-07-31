Прогноз погоди в Україні на 1 серпня

Синоптики розповіли, якою буде погода в перший день серпня
Завтра, 1 серпня, по всій території України очікується мінлива хмарність. У деяких областях будуть грози та дощі.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Прогноз погоди на завтра
Синоптики розповіли, що в більшості північних та центральних областей, на Харківщині, Одещині та Миколаївщині короткочасні дощі, а також грози. На решті території України опадів не передбачається.
Вітер буде переважно південний, 5-10 м/с.
Температура вночі очікується +13+18, на узбережжі морів до +22. Вдень — +23+28, на півдні та сході країни +27+32.
Погода по Київській області
У столичному регіоні буде мінлива хмарність. Синоптики розповіли, що завтра місцями очікується короткочасний дощ, а також гроза.
Вітер південний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- по області вночі +13+18, вдень +23+28;
- по Києву вночі +15+17, вдень +25+27.
Нагадаємо, у понеділок, 31 липня, в більшості областей України очікуються грозові дощі. Температура повітря підійматиметься до 30°C.
Також ми писали, що 26 липня столицю України накрила негода. У Києві була злива, блискавка, грім та пориви вітру.
Додамо, протягом липня екстремально висока температура викликала хаос по всій планеті. Рекордні показники зафіксували в Китаї, США і країнах Південної Європи. За оцінками вчених, причина хвиль нестерпної спеки полягає у зміні клімату.