Прогноз погоды в Украине на 1 августа

Синоптики рассказали, какой будет погода в первый день августа
Завтра, 1 августа, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых областях будут грозы и дожди.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Прогноз погоды на завтра
Синоптики рассказали, что в большинстве северных и центральных областей, Харьковской, Одесской и Николаевской кратковременные дожди, а также грозы. На остальной территории Украины осадков не предполагается.
Ветер будет преимущественно южный, 5-10 м/с.
Температура ночью ожидается +13+18, на побережье морей до +22. Днем — +23+28, на юге и востоке страны +27+32.
Погода по Киевской области
В столичном регионе будет переменная облачность. Синоптики рассказали, что завтра местами ожидается кратковременный дождь, а также гроза.
Ветер южный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- по области ночью +13+18, днем +23+28;
- по Киеву ночью +15+17, днем +25+27.
Напомним, в понедельник, 31 июля, в большинстве областей Украины ожидаются грозовые дожди. Температура воздуха будет подниматься до 30°C.
Также мы писали, что 26 июля столицу Украины накрыла непогода. В Киеве был ливень, молния, гром и порывы ветра.
Добавим, в течение июля экстремально высокая температура вызвала хаос по всей планете. Рекордные характеристики зафиксировали в Китае, США и странах Южной Европы. По оценкам ученых, причина волн невыносимой жары заключается в изменении климата.