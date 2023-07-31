Прогноз погоды в Украине на 1 августа

Люди в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 1 августа, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых областях будут грозы и дожди.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды на завтра

Синоптики рассказали, что в большинстве северных и центральных областей, Харьковской, Одесской и Николаевской кратковременные дожди, а также грозы. На остальной территории Украины осадков не предполагается.

Ветер будет преимущественно южный, 5-10 м/с.

Температура ночью ожидается +13+18, на побережье морей до +22. Днем — +23+28, на юге и востоке страны +27+32.

Прогноз погоды на 31 августа. Фото: Укргидрометцентр

Погода по Киевской области

В столичном регионе будет переменная облачность. Синоптики рассказали, что завтра местами ожидается кратковременный дождь, а также гроза.

Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

по области ночью +13+18, днем +23+28;

по Киеву ночью +15+17, днем +25+27.

Напомним, в понедельник, 31 июля, в большинстве областей Украины ожидаются грозовые дожди. Температура воздуха будет подниматься до 30°C.

Также мы писали, что 26 июля столицу Украины накрыла непогода. В Киеве был ливень, молния, гром и порывы ветра.

Добавим, в течение июля экстремально высокая температура вызвала хаос по всей планете. Рекордные характеристики зафиксировали в Китае, США и странах Южной Европы. По оценкам ученых, причина волн невыносимой жары заключается в изменении климата.