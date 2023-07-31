Блискавка в небі. Фото: Google

У понеділок, 31 липня, в більшості областей України очікуються грозові дощі. Температура повітря підійматиметься до 30°C.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Прогноз погоди в Україні 31 липня

За даними синоптиків, цього дня в Україні падатиме короткочасний дощ, подекуди можливі грози.

"Температура повітря буде чи не найнижчою в найближчій перспективі, +25 градусів. Далі по тижню підвищуватиметься", — написала народна синоптикиня Наталка Діденко

Температура повітря:

Вночі: 13 — 18°C.

Вдень: 22 — 27°C, у південних та східних областях до 30°C.

Вітер буде змінних напрямків, 3 — 8 м/с.

Прогноз погоди по Україні на 31 липня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві та Київській області 31 липня

У Гідрометцентрі повідомляють, що 31 липня у Києві та області вночі може бути невеликий дощ, вдень очікуються короткочасні дощі, місцями гроза.

Температура повітря в області:

Вночі: 13 — 18°C.

Вдень: 22 — 27°C.

Прогноз погоди у Києві. Фото: Meteoprog

Температура повітря у Києві:

Вночі: 16 — 18°C.

Вдень: 24 — 26°C.

Прогноз погоди у Києві. Фото: Meteoprog

Гідрологічна ситуація в Україні

Протягом 31 липня на окремих рiчках басейну Дністра (Львівська, Івано-Франківська області) очікується підвищення рівнів води на 0,2 — 0,8 м, без негативних наслідків.

Попередження про зміну гідрологічної ситуації. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, за прогнозами Українського гідрометцентру, погода у серпні цього року буде теплішою за норму. Середня місячна температура передбачається 20 — 25° тепла.