Гумаки та дощовики не ховайте: де сьогодні чекати на зливу і грози
У понеділок, 31 липня, в більшості областей України очікуються грозові дощі. Температура повітря підійматиметься до 30°C.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.
Прогноз погоди в Україні 31 липня
За даними синоптиків, цього дня в Україні падатиме короткочасний дощ, подекуди можливі грози.
"Температура повітря буде чи не найнижчою в найближчій перспективі, +25 градусів. Далі по тижню підвищуватиметься", — написала народна синоптикиня Наталка Діденко
Температура повітря:
- Вночі: 13 — 18°C.
- Вдень: 22 — 27°C, у південних та східних областях до 30°C.
Вітер буде змінних напрямків, 3 — 8 м/с.
Погода у Києві та Київській області 31 липня
У Гідрометцентрі повідомляють, що 31 липня у Києві та області вночі може бути невеликий дощ, вдень очікуються короткочасні дощі, місцями гроза.
Температура повітря в області:
- Вночі: 13 — 18°C.
- Вдень: 22 — 27°C.
Температура повітря у Києві:
- Вночі: 16 — 18°C.
- Вдень: 24 — 26°C.
Гідрологічна ситуація в Україні
Протягом 31 липня на окремих рiчках басейну Дністра (Львівська, Івано-Франківська області) очікується підвищення рівнів води на 0,2 — 0,8 м, без негативних наслідків.
Нагадаємо, за прогнозами Українського гідрометцентру, погода у серпні цього року буде теплішою за норму. Середня місячна температура передбачається 20 — 25° тепла.