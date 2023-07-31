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Резиновые сапоги и дождевики не прячьте: где сегодня ждать ливень и грозы

31 июля 2023 07:12
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине 31 июля.
Молния в небе. Фото: Google
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В понедельник, 31 июля, в большинстве областей Украины ожидаются грозовые дожди. Температура воздуха будет подниматься до 30°C.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Прогноз погоды в Украине 31 июля

По данным синоптиков, в этот день в Украине будет идти кратковременный дождь, возможны грозы.

"Температура воздуха будет едва ли не самой низкой в ближайшей перспективе, +25 градусов. Дальше по неделе будет повышаться", — написала синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха:

  • Ночью: 13 — 18°C.
  • Днем: 22 — 27°C, в южных и восточных областях до 30°C.

Ветер будет переменных направлений, 3 — 8 м/с.

Прогноз погоды по Украине на 31 июля. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и Киевской области 31 июля

В Гидрометцентре сообщают, что 31 июля в Киеве и области ночью может быть небольшой дождь, днем ожидаются кратковременные дожди, местами гроза.

Температура воздуха в области:

  • Ночью: 13 — 18°C.
  • Днем: 22 — 27°C.
Прогноз погоды в Киеве. Фото: Meteoprog

Температура воздуха в Киеве:

  • Ночью: 16 — 18°C.
  • Днем: 24 — 26°C.
Прогноз погоды в Киеве. Фото: Meteoprog

Гидрологическая ситуация в Украине

В течение 31 июля на отдельных реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидается повышение уровня воды на 0,2 — 0,8 м, без негативных последствий.

Предупреждение об изменении гидрологической ситуации. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, по прогнозам Украинского гидрометцентра, погода в августе этого года будет теплее нормы. Средняя лунная температура предполагается 20 — 25° тепла.

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