Резиновые сапоги и дождевики не прячьте: где сегодня ждать ливень и грозы
В понедельник, 31 июля, в большинстве областей Украины ожидаются грозовые дожди. Температура воздуха будет подниматься до 30°C.
Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.
Прогноз погоды в Украине 31 июля
По данным синоптиков, в этот день в Украине будет идти кратковременный дождь, возможны грозы.
"Температура воздуха будет едва ли не самой низкой в ближайшей перспективе, +25 градусов. Дальше по неделе будет повышаться", — написала синоптик Наталья Диденко.
Температура воздуха:
- Ночью: 13 — 18°C.
- Днем: 22 — 27°C, в южных и восточных областях до 30°C.
Ветер будет переменных направлений, 3 — 8 м/с.
Погода в Киеве и Киевской области 31 июля
В Гидрометцентре сообщают, что 31 июля в Киеве и области ночью может быть небольшой дождь, днем ожидаются кратковременные дожди, местами гроза.
Температура воздуха в области:
- Ночью: 13 — 18°C.
- Днем: 22 — 27°C.
Температура воздуха в Киеве:
- Ночью: 16 — 18°C.
- Днем: 24 — 26°C.
Гидрологическая ситуация в Украине
В течение 31 июля на отдельных реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидается повышение уровня воды на 0,2 — 0,8 м, без негативных последствий.
Напомним, по прогнозам Украинского гидрометцентра, погода в августе этого года будет теплее нормы. Средняя лунная температура предполагается 20 — 25° тепла.