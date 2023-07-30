Погода в Україні 31 липня — в яких регіонах очікувати дощі з грозами

Погіршення погоди: синоптики розповіли, де завтра чекати на дощі та грози в Україні
30 липня 2023 15:21
Погода в Україні. Фото: Новини.LIVE
У понеділок, 31 липня, в більшості областей України очікуються невеликі дощі. Температура повітря підійматиметься до 30°C.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
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Прогноз погоди в Україні 31 липня
В цей день в Україні йтимуть короткочасні дощі, подекуди можливі грози.
Температура повітря:
- Вночі — 13-18°C, на півдні — 17-22°C.
- Вдень — 22-27°C, у південних та східних областях до 30°C.
Вітер буде змінних напрямків, 3-8 м/с.
Погода 31 липня в Києві та області
У Києві та регіоні вночі може бути невеликий дощ, вдень очікуються короткочасні дощі, місцями гроза.
Температура повітря в області:
- Вночі — 13-18°C.
- Вдень — 22-27°C.
В Києві:
- Вночі — 16-18°C.
- Вдень — 24-26°C.
Нагадаємо, у ніч проти 28 липня в низці регіонів України була сильна негода. Найбільше постраждали Дніпропетровська, Запорізька та Одеська області.