Погода в Україні 31 липня — в яких регіонах очікувати дощі з грозами

Погода в Україні. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 31 липня, в більшості областей України очікуються невеликі дощі. Температура повітря підійматиметься до 30°C.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Прогноз погоди в Україні 31 липня

В цей день в Україні йтимуть короткочасні дощі, подекуди можливі грози.

Температура повітря:

Вночі — 13-18°C, на півдні — 17-22°C.

Вдень — 22-27°C, у південних та східних областях до 30°C.

Вітер буде змінних напрямків, 3-8 м/с.

Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Погода 31 липня в Києві та області

У Києві та регіоні вночі може бути невеликий дощ, вдень очікуються короткочасні дощі, місцями гроза.

Температура повітря в області:

Вночі — 13-18°C.

Вдень — 22-27°C.

В Києві:

Вночі — 16-18°C.

Вдень — 24-26°C.

Нагадаємо, у ніч проти 28 липня в низці регіонів України була сильна негода. Найбільше постраждали Дніпропетровська, Запорізька та Одеська області.