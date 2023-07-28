Прогноз погоди в Україні 29 липня — де чекати спеку, а де будуть дощі

Люди в спеку гуляють Києвом. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 29 липня, частину областей накриють дощі та грози, а на другій половині буде літня спека. Найспекотніше буде в Одеській області.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 29 липня

Упродовж дня 29 липня в Україні очікується мінлива хмарність. Вночі та вранці у східних та Сумській, вдень у західних та північних областях місцями короткочасний дощ, а подекуди гроза. На решті території без опадів.

Вітер західний та північно-західний, 5-10 м/с, у східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 12-17°С, на узбережжі морів до 20°С; вдень 21-26°С, на Одещині до 30°С; на високогір'ї Карпат вночі 9-11°С, вдень 16-18°С.

Погода в Україні 29 липня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди 29 липня у Києві та області

У Києві та області впродовж 29 липня переважатиме мінлива хмарність. Опадів не передбачається, лише місцями по області вдень короткочасний дощ, а подекуди гроза. Вітер переважно північно-західний 5-10 м/с.

Температура повітря :

в області вночі 12-17°С, вдень 21-26°С;

по Києву вночі 14-16°С, вдень 23-25°С.

Кліматична характеристика серпня

Синоптики прогнозують, що середня місячна температура серпня становитиме 20-25°С тепла, в Карпатах 16-18°С, що на 1.5-2°С вище за норму.

Місячна кількість опадів очікується 31-73 мм, в Карпатах 90-112 мм, що в межах (80-100%) норми.

Нагадаємо, у ніч проти 28 липня в низці регіонів України була сильна негода. Найбільше постраждали Дніпропетровська, Запорізька та Одеська області.