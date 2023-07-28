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Синоптики рассказали, где завтра следует ожидать аномальной жары

28 июля 2023 15:24
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды в Украине 29 июля – где ждать жару, а где будут дожди
Люди в жару гуляют по Киеву. Фото: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Завтра, 29 июля, часть областей покроют дожди и грозы, а на второй половине будет летняя жара. Жарче всего будет в Одесской области.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 29 июля

В течение дня, 29 июля, в Украине ожидается переменная облачность. Ночью и утром в восточных и Сумской, днем в западных и северных областях местами кратковременный дождь, а иногда гроза. На остальной территории без осадков.

Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с, в восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 12-17°С, на побережье морей до 20°С; днем 21-26°С, в Одесской области до 30°С; на высокогорье Карпат ночью 9-11°С, днем 16-18°С.

погода в Украине
Погода в Украине 29 июля. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды 29 июля в Киеве и области

В Киеве и области 29 июля будет преобладать переменная облачность. Осадков не предполагается, лишь местами по области днем кратковременный дождь, а иногда гроза. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • в области ночью 12-17°С, днем 21-26°С;
  • по Киеву ночью 14-16°С, днем 23-25°С.

Климатическая характеристика августа

Синоптики прогнозируют, что средняя месячная температура августа составит 20-25°С тепла, в Карпатах 16-18°С, что на 1.5-2°С выше нормы.

Месячное количество осадков ожидается 31-73 мм, в Карпатах 90-112 мм, что в пределах (80-100%) нормы.

Напомним, в ночь на 28 июля в ряде регионов Украины была сильная непогода. Больше всего пострадали Днепропетровская, Запорожская и Одесская области.

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