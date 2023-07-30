Погода в Украине 31 июля — в каких регионах ожидается дождь с грозами.

Ухудшение погоды: синоптики рассказали, где завтра ждать дождей и гроз в Украине
30 июля 2023 15:21
Погода в Украине. Фото: Новини.LIVE
В понедельник, 31 июля, в большинстве областей Украины ожидаются небольшие дожди. Температура воздуха будет подниматься до 30°C.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
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Прогноз погоды в Украине 31 июля
В этот день в Украине будут идти кратковременные дожди, местами возможны грозы.
Температура воздуха:
- Ночью — 13-18°C, на юге — 17-22°C.
- Днем — 22-27°C, в южных и восточных областях до 30°C.
Ветер будет переменным, 3-8 м/с.
Погода 31 июля в Киеве и области
В Киеве и регионе ночью возможен небольшой дождь, днем ожидаются кратковременные дожди, местами гроза.
Температура воздуха в области:
- Ночью — 13-18°C.
- Днем — 22-27°C.
В Киеве:
- Ночью — 16-18°C.
- Днем — 24-26°C.
Напомним, в ночь на 28 июля в ряде регионов Украины была сильная непогода. Больше всего пострадали Днепропетровская, Запорожская и Одесская области.