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Ухудшение погоды: синоптики рассказали, где завтра ждать дождей и гроз в Украине

30 июля 2023 15:21
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине 31 июля — в каких регионах ожидается дождь с грозами.
Погода в Украине. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В понедельник, 31 июля, в большинстве областей Украины ожидаются небольшие дожди. Температура воздуха будет подниматься до 30°C.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Прогноз погоды в Украине 31 июля

В этот день в Украине будут идти кратковременные дожди, местами возможны грозы.

Температура воздуха:

  • Ночью — 13-18°C, на юге — 17-22°C.
  • Днем — 22-27°C, в южных и восточных областях до 30°C.

Ветер будет переменным, 3-8 м/с.

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Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Погода 31 июля в Киеве и области

В Киеве и регионе ночью возможен небольшой дождь, днем ожидаются кратковременные дожди, местами гроза.

Температура воздуха в области:

  • Ночью — 13-18°C.
  • Днем — 22-27°C.

В Киеве:

  • Ночью — 16-18°C.
  • Днем — 24-26°C.

Напомним, в ночь на 28 июля в ряде регионов Украины была сильная непогода. Больше всего пострадали Днепропетровская, Запорожская и Одесская области.

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