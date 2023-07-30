Погода в Украине 31 июля — в каких регионах ожидается дождь с грозами.

Погода в Украине. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 31 июля, в большинстве областей Украины ожидаются небольшие дожди. Температура воздуха будет подниматься до 30°C.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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В этот день в Украине будут идти кратковременные дожди, местами возможны грозы.

Температура воздуха:

Ночью — 13-18°C, на юге — 17-22°C.

Днем — 22-27°C, в южных и восточных областях до 30°C.

Ветер будет переменным, 3-8 м/с.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Погода 31 июля в Киеве и области

В Киеве и регионе ночью возможен небольшой дождь, днем ожидаются кратковременные дожди, местами гроза.

Температура воздуха в области:

Ночью — 13-18°C.

Днем — 22-27°C.

В Киеве:

Ночью — 16-18°C.

Днем — 24-26°C.

Напомним, в ночь на 28 июля в ряде регионов Украины была сильная непогода. Больше всего пострадали Днепропетровская, Запорожская и Одесская области.