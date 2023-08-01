Прогноз погоди в Україні на 2 серпня

Жінка під дощем. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 2 серпня, по всій території України буде мінлива хмарність. У деяких областях очікуються дощі та грози.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода на завтра

Синоптики розповіли, що вночі в західних та місцями східних областях, вдень в Україні, крім більшості південних, Дніпропетровської та Полтавської областей, будуть короткочасні дощі, а також грози.

Вітер переважно південний, 5-10 м/с, при грозах подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі буде +15+20, вдень +25+30. У західних областях очікується +21+26.

Прогноз погоди на 2 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Київській області

У столичному регіоні буде мінлива хмарність. Синоптики розповіли, що вночі опадів не буде, а вдень — короткочасний дощ, місцями гроза.

Вітер південний, 5-10 м/с, при грозах подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура повітря:

по області вночі +15+20, вдень +25+30;

по Києву вночі +17+19, вдень +27+29.

Нагадаємо, сьогодні, 1 серпня, по всій території України очікується мінлива хмарність. У деяких областях будуть грози та дощі.

Також ми писали, що цьогорічний серпень буде спекотний. Синоптики прогнозують, що місяць буде теплішим за норму.

Додамо, протягом липня екстремально висока температура викликала хаос по всій планеті. Рекордні показники зафіксували в Китаї, США і країнах Південної Європи. За оцінками вчених, причина хвиль нестерпної спеки полягає у зміні клімату.