Синоптики рассказали, какие области Украины сегодня зальет больше всего
2 июня на западе, севере, Крыму и Приазовье пройдут небольшие дожди, местами грозы. Теплее всего в пятницу будет в Кировоградской области, где температура поднимется до 28 градусов тепла.
Новости.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.
Погода в Украине
По данным синоптика Натальи Диденко, в пятницу в Украину придет атмосферный фронт. Он принесет более серьезные дожди.
Дожди будут с грозами, временами ливневого характера.
Осадки будут вместе с фронтом, разумеется.
Сначала на западе Украины, в течение дня и до вечера — на севере и в большинстве центральных областей.
Ветер 2 июня будет умеренный, 5 — 10 м/с, направление юго-западное.
В западной части Украины прогнозируются шквалы до 15 — 20 м/с.
Температура воздуха будет высокой +23+28 градусов.
Чуть похолодает на Волыни и Ровенщине, а 3-4 июня это похолодание охватит значительную часть Украины.
Погода в Киеве и области
По данным Украинского гидрометцентра, в Киеве 2 июня возможен кратковременный дождь во второй половине дня. Местами ожидаются грозы.
Ночью температура будет 10 — 15 градусов тепла в области и 13 —15 градусов в столице.
- В Киеве: от +26 до +28,
- в Киевской области: 23 — 28 градусов тепла.
Пожарная опасность
В Гидрометцентре предупредили, что в период с 1 по 4 июня на Западе (кроме Закарпатья), Севера и большей части Юга Украины будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность. Уровень опасности самый высокий, пятый.
2-3 июня по Киевской области и Киеву чрезвычайный уровень пожарной опасности.
В Укргидрометцентре советуют осторожничать в обращении с огнем на открытом воздухе.
Напомним, по информации синоптиков, в июне в Украине будет тепло. Но периодически в городах Украины будет дождь, иногда будут даже грозы.