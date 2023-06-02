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Синоптики рассказали, какие области Украины сегодня зальет больше всего

2 июня 2023 06:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Синоптики рассказали, какие области Украины сегодня зальет больше всего
Девушка в дождь. Фото: pixabay
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

2 июня на западе, севере, Крыму и Приазовье пройдут небольшие дожди, местами грозы. Теплее всего в пятницу будет в Кировоградской области, где температура поднимется до 28 градусов тепла.

Новости.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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По данным синоптика Натальи Диденко, в пятницу в Украину придет атмосферный фронт. Он принесет более серьезные дожди.

Дожди будут с грозами, временами ливневого характера.

Осадки будут вместе с фронтом, разумеется.
Сначала на западе Украины, в течение дня и до вечера — на севере и в большинстве центральных областей.

Погода в Украине. Фото: Facebook/ Наталья Диденко

Ветер 2 июня будет умеренный, 5 — 10 м/с, направление юго-западное.

В западной части Украины прогнозируются шквалы до 15 — 20 м/с.

Температура воздуха будет высокой +23+28 градусов.
Чуть похолодает на Волыни и Ровенщине, а 3-4 июня это похолодание охватит значительную часть Украины.

Погода в Украине 2 июня
Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области

По данным Украинского гидрометцентра, в Киеве 2 июня возможен кратковременный дождь во второй половине дня. Местами ожидаются грозы.

Ночью температура будет 10 — 15 градусов тепла в области и 13 —15 градусов в столице.

  • В Киеве: от +26 до +28,
  • в Киевской области: 23 — 28 градусов тепла.

Пожарная опасность

В Гидрометцентре предупредили, что в период с 1 по 4 июня на Западе (кроме Закарпатья), Севера и большей части Юга Украины будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность. Уровень опасности самый высокий, пятый.

Пожарная опасность в Украине
Фото: Укргидрометцентр

2-3 июня по Киевской области и Киеву чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Укргидрометцентре советуют осторожничать в обращении с огнем на открытом воздухе.

Пожарная опасность в Киевской области
Фото: Укргидрометцентр

Напомним, по информации синоптиков, в июне в Украине будет тепло. Но периодически в городах Украины будет дождь, иногда будут даже грозы.

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