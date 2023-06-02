Синоптики розповіли, які області України сьогодні заллє найбільше
2 червня на заході, півночі, у Криму та Приазов’ї пройдуть невеликі дощі, місцями грози. Найтепліше у п’ятницю буде у Кіровоградській області, де температура підніметься до 28 градусів тепла.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.
Погода в Україні
За даними синоптикині Наталки Діденко, у п'ятницю в Україну прийде атмосферний фронт. Він нарешті принесе серйозніші дощі.
Дощі будуть із грозами, часом зливового характеру. Проходитимуть опади разом з фронтом, зрозуміло.
Спочатку на заході України, впродовж дня і до вечора — на півночі та в більшості центральних областей.
Вітер 2 червня буде помірний, 5 — 10 м/с, напрямок південно-західний.
У західній частині України прогнозуються шквали до 15 — 20 м/с.
Температура повітря буде високою, +23+28 градусів.
Трохи похолоднішає на Волині та Рівненщині, а 3-4 червня це похолодання охопить значну частину України.
Погода у Києві та області
За даними Українського гідрометцентру, у Києві 2 червня можливий короткочасний дощ у другій половині дня. Місцями очікуються грози.
Уночі температура буде 10 — 15 градусів тепла в області та 13 —15 у столиці.
- У Києві: від +26 до +28,
- у Київській області: 23 — 28 градусів тепла.
Пожежна небезпека
У Гідрометцентрі попередили, що в період з 1 по 4 червня на Заході (крім Закарпаття), Півночі та більшій частині Півдня України переважатиме надзвичайна пожежна небезпека. Рівень небезпеки найвищий, п’ятий.
2 — 3 червня по Київській області та Києву надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
В Укргідрометцентрі радять бути обережними у поводженні з вогнем на відкритому повітрі.
Нагадаємо, за інформацією синоптиків, у червні в Україні буде тепло. Але періодично в містах України дощитиме, іноді будуть навіть грози.