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Синоптики розповіли, які області України сьогодні заллє найбільше

2 червня 2023 06:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Синоптики розповіли, які області України сьогодні заллє найбільше
Дівчина під дощем. Фото: pixabay
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

2 червня на заході, півночі, у Криму та Приазов’ї пройдуть невеликі дощі, місцями грози. Найтепліше у п’ятницю буде у Кіровоградській області, де температура підніметься до 28 градусів тепла.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Погода в Україні

За даними синоптикині Наталки Діденко, у п'ятницю в Україну прийде атмосферний фронт. Він нарешті принесе серйозніші дощі.

Дощі будуть із грозами, часом зливового характеру. Проходитимуть опади разом з фронтом, зрозуміло.

Спочатку на заході України, впродовж дня і до вечора — на півночі та в більшості центральних областей.

Погода по Україні. Фото: Facebook/ Наталка Діденко

Вітер 2 червня буде помірний, 5 — 10 м/с, напрямок південно-західний.

У західній частині України прогнозуються шквали до 15 — 20 м/с.

Температура повітря буде високою, +23+28 градусів.
Трохи похолоднішає на Волині та Рівненщині, а 3-4 червня це похолодання охопить значну частину України.

Погода в Україні 2 червня
Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві та області 

За даними Українського гідрометцентру, у Києві 2 червня можливий короткочасний дощ у другій половині дня. Місцями очікуються грози.

Уночі температура буде 10 — 15 градусів тепла в області та 13 —15 у столиці.

  • У Києві: від +26 до +28,
  • у Київській області: 23 — 28 градусів тепла.

Пожежна небезпека

У Гідрометцентрі попередили, що в період з 1 по 4 червня на Заході (крім Закарпаття), Півночі та більшій частині Півдня України переважатиме надзвичайна пожежна небезпека. Рівень небезпеки найвищий, п’ятий.

Пожежна небезпека в Україні
Фото: Укргідрометцентр

2 — 3 червня по Київській області та Києву надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

В Укргідрометцентрі радять бути обережними у поводженні з вогнем на відкритому повітрі. 

Пожежна небезпека на Київщині
Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, за інформацією синоптиків, у червні в Україні буде тепло. Але періодично в містах України дощитиме, іноді будуть навіть грози.

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