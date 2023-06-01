Погода в Україні 2 червня, прогноз Укргідрометцентру

В Україні дощить. Фото: Новини.LIVE

2 червня на Заході, Півночі, у Криму та Приазов’ї пройдуть невеликі дощі, місцями грози. Найтепліше у п’ятницю буде у Кіровоградській області, де температура підніметься до 28 градусів тепла.

Про це повідомляє пресслужба Українського гідрометеорологічного центру.

Читайте також:

Погода в Україні

Завтра, 2 червня, на усій території країни очікується мінлива хмарність.

У низці регіонів пройде невеликий дощ. Вранці дощитиме у Криму та Приазов’ї, удень задощить у західних та північних областях України, а також на Вінниччині. Місцями можливі навіть грози.

Вітер 2 червня буде помірний, 5-10 м/с, напрямок південно-західний. У західній частині України прогнозуються шквали до 15-20 м/с.

Температура погоди 2 червня

Уночі в Україні очікується від 11 до 17 градусів тепла.

Найхолодніше буде у Луганській та Харківській областях, найтеплішою видасться ніч на Одещині.

Удень потеплішає до 23 градусів на Волині, 24 — на Заході та Сході України, а у центральній частині, зокрема, в Кіровоградській області, стовпчик термометра підніметься до +28.

Погода в Україні 2 червня

Інфографіка: Укргідрометцентр

Погода у Києві та області

У Києві 2 червня можливий короткочасний дощ у другій половині дня. Місцями очікуються грози.

Уночі температура буде 10-15 градусів тепла в області та 13-15 у столиці.

Удень в Києві термометри покажуть температуру від +26 до +28, у Київській області — 23-28 градусів тепла.

Пожежна небезпека

У Гідрометцентрі попередили, що в період з 1 по 4 червня на Заході (крім Закарпаття), Півночі та більшій частині Півдня України переважатиме надзвичайна пожежна небезпека. Рівень небезпеки найвищий, п’ятий.

У Києві надзвичайний рівень пожежної небезпеки очікується 2-3 червня.

Пожежна небезпека в Україні

Інфографіка: Укргідрометцентр

Нагадаємо, за інформацією синоптиків, у червні в Україні буде тепло. Але періодично в містах України дощитиме, іноді будуть навіть грози.