Погода в Украине 2 июня, прогноз Укргидрометцентра

В Украине дождь. Фото: Новини.LIVE

2 июня на Западе, Севере, Крыму и Приазовье пройдут небольшие дожди, местами грозы. Теплее всего в пятницу будет в Кировоградской области, где температура поднимется до 28 градусов тепла.

Об этом сообщает пресс-служба Украинского гидрометеорологического центра.

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Завтра, 2 июня, по всей территории страны ожидается переменная облачность.

В ряде регионов пройдет небольшой дождь. Утром пойдет небольшой дождь в Крыму и Приазовье, днем дождь ожидается в западных и северных областях Украины, а также в Винницкой области. Местами возможны даже грозы.

Ветер 2 июня будет умеренный, 5-10 м/с, направление юго-западное. В западной части Украины прогнозируются шквалы до 15-20 м/с.

Температура погоды 2 июня

Ночью в Украине ожидается от 11 до 17 градусов тепла.

Холоднее всего будет в Луганской и Харьковской областях, самой теплой будет ночь на Одесщине.

Днем потеплеет до 23 градусов на Волыни, 24 — на Западе и Востоке Украины, а в центральной части, в частности, в Кировоградской области, столбик термометра поднимется до +28 градусов.

Погода в Украине 2 июня

Инфографика: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области

В Киеве 2 июня возможен кратковременный дождь во второй половине дня. Местами ожидаются грозы.

Ночью температура будет 10-15 градусов тепла в области и 13-15 градусов в столице.

Днем в Киеве термометры покажут температуру от +26 до +28, в Киевской области — 23-28 градусов тепла.

Пожарная опасность

В Гидрометцентре предупредили, что в период с 1 по 4 июня на Западе (кроме Закарпатья), Севере и большей части Юга Украины будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность. Уровень опасности самый высокий, пятый.

В Киеве чрезвычайный уровень пожароопасности ожидается 2-3 июня.

Пожарная опасность в Украине

Инфографика: Укргидрометцентр

Напомним, по информации синоптиков, в июне в Украине будет тепло. Но периодически в городах Украины будет дождь, иногда будут даже грозы.