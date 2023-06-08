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Синоптики рассказали, какие области Украины сегодня будут страдать от дождя

8 июня 2023 06:59
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине 8 июня
Люди под зонтиками гуляют в парке. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 8 июня, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых областях дожди и грозы.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Погода в Украине 8 июня

Сегодня в западных, местами в северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях кратковременные дожди, иногда с грозами. На остальной территории Украины осадки не предполагаются.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-18 м/с.

Температура ночью +12-17°, днем +23-28°, на западе и севере страны +19-24°. На высокогорье Карпат ночью +7-12°, днем +13-18°.

Погода в Украине 8 июня. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киевской области

Сегодня ожидается переменная облачность. Синоптики рассказали, что местами будет кратковременный дождь и гроза.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха по области ночью +12-17°, днем +19-24°; по Киеву ночью +14-16°, днем +22-24°.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Известно, что в западных местами в северных, Винницкой, Черкасской и Харьковской областях возможны кратковременные дожди, иногда с грозами. В частности, на западе возможны ливни и усиление ветра.

Ветер предполагается с северо-востока, умеренный, при грозах порывистый.

Температура воздуха на западе +19-24°. На остальной территории +24-27°. На юге, в частности в Херсонской, Николаевской, Одесской и Крыму температура прогреется до +25-28°.

Напомним, что на реке Днепр ниже Каховской ГЭС будет происходить замедление повышения уровней воды с содержанием значительного затопления прирусловых территорий и частей населенных пунктов Херсонщины. Объявлен третий (красный) уровень опасности.

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