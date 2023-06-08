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Синоптики розповіли, які області України сьогодні потерпатимуть від дощу

8 червня 2023 06:59
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні 8 червня
Люди під парасолями гуляють у парку. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 8 червня, по всій території України очікується мінлива хмарність. У деяких областях будуть дощі та грози.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Погода в Україні 8 червня

Сьогодні у західних, місцями в північних, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях короткочасні дощі, подекуди з грозами. На решті території України опади не передбачаються. 

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, вдень у західних областях місцями пориви 15-18 м/с.

Температура вночі +12-17°, вдень +23-28°, на заході та півночі країни +19-24°. На високогір'ї Карпат вночі +7-12°, вдень +13-18°.

Погода в Україні 8 червня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди в Київській області

Сьогодні очікується мінлива хмарність. Синоптики розповіли, що місцями буде короткочасний дощ та гроза. 

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. 

Температура повітря по області вночі +12-17°, вдень +19-24°; по Києву вночі +14-16°, вдень +22-24°.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Відомо, що у західних, місцями в північних, Вінницькій, Черкаській та Харківській областях можливі короткочасні дощі, подекуди з грозами. Зокрема, на заході ймовірні зливи та посилення вітру.

Вітер передбачається з північного сходу, помірний, при грозах — поривчастий.

Температура повітря на заході +19-24°. На решті території +24-27°. На півдні, зокрема на Херсонщині, Миколаївщині, Одещині та в Криму температура прогріється до +25-28°.

Нагадаємо, що сьогодні на річці Дніпро нижче Каховської ГЕС відбуватиметься сповільнення підвищення рівнів води з утриманням значного затоплення прируслових територій та частин населених пунктів Херсонщини. Оголошено третій (червоний) рівень небезпеки.

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