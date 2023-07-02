Девушка страдает от жары. Фото: МОЗ

Сегодня, 2 июля, в Украине ожидается жара. Однако в нескольких областях синоптики прогнозируют кратковременные дожди, а местами грозы.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Погода в Украине 2 июля

Несмотря на настоящую летнюю жару, сегодня ночью в северо-западных регионах возможны кратковременные дожди. Днем в западных, северных, местами Винницкой и Харьковской областях ожидаются небольшие дожди с грозами.

Температура воздуха ночью +14-19°С; днем +25-30°С; в западных регионах и Житомирской области +22-27°С; в южной части +22°С; в Карпатах +9-14°С.

Погода в Украине 2 июля. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области

Ночь в столице синоптики прогнозируют без осадков. Днем возможен кратковременный дождь с грозой.

Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +14-19°С; днем +25-30°С.

Кроме этого, синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях по Киевской области.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Как отметила народный синоптик Диденко, в других регионах будет сухо и солнечно в течение всего дня.

Днем температура воздуха будет +25-30°С, а в западных областях +23-29°С.

Жарче всего в ближайшие дни будет в южных и восточных областях, а именно +30-35°С. Прохладнее будет на западе — +24-28°С. Северу и центру следует ожидать +26-31°С.

Напомним, что во второй месяц лета будет жарко, но без дождя не обойдется. Средняя месячная температура воздуха будет составлять от 19 до 25 градусов тепла.