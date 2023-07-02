Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Синоптики рассказали, какие области сегодня накроет безжалостная жара arrow

Синоптики рассказали, какие области сегодня накроет безжалостная жара

2 июля 2023 06:50
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине 2 июля
Девушка страдает от жары. Фото: МОЗ
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 2 июля, в Украине ожидается жара. Однако в нескольких областях синоптики прогнозируют кратковременные дожди, а местами грозы.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

Читайте также:

Погода в Украине 2 июля

Несмотря на настоящую летнюю жару, сегодня ночью в северо-западных регионах возможны кратковременные дожди. Днем в западных, северных, местами Винницкой и Харьковской областях ожидаются небольшие дожди с грозами.

Температура воздуха ночью +14-19°С; днем +25-30°С; в западных регионах и Житомирской области +22-27°С; в южной части +22°С; в Карпатах +9-14°С.

Погода в Украине 2 июля. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области

Ночь в столице синоптики прогнозируют без осадков. Днем возможен кратковременный дождь с грозой.

Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +14-19°С; днем +25-30°С.

Кроме этого, синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях по Киевской области.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Как отметила народный синоптик Диденко, в других регионах будет сухо и солнечно в течение всего дня.

Днем температура воздуха будет +25-30°С, а в западных областях +23-29°С.

Жарче всего в ближайшие дни будет в южных и восточных областях, а именно +30-35°С. Прохладнее будет на западе — +24-28°С. Северу и центру следует ожидать +26-31°С.

Напомним, что во второй месяц лета будет жарко, но без дождя не обойдется. Средняя месячная температура воздуха будет составлять от 19 до 25 градусов тепла.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

None

Новые коммунальные тарифы, цены на бензин, пенсии и штрафы: что ждет украинцев с 1 июля

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Новость с видео

15:55 Мобилизованный Козловский с автоматом в руках записал первое видео в ВСУ

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз