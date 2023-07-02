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Синоптики розповіли, які області сьогодні накриє безжальна спека

2 липня 2023 06:50
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні 2 липня
Дівчина страждає від спеки. Фото: МОЗ
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 2 липня, в Україні очікується спека. Однак у декількох областях синоптики прогнозують короткочасні дощі, а подекуди грози.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Погода в Україні 2 липня

Попри справжню літню спеку сьогодні вночі у північно-західних регіонах можливі короткочасні дощі. Вдень у західних, північних, місцями Вінницькій та Харківській областях передбачаються невеликі дощі з грозами. 

Температура повітря вночі +14-19°С; вдень +25-30°С; в західних регіонах та Житомирській області +22-27°С; у південній частині +22°С; в Карпатах +9-14°С. 

Погода в Україні 2 липня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Київській області

Ніч у столиці синоптики прогнозують без опадів. Вдень можливі короткочасний дощ з грозою. 

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +14-19°С; вдень +25-30°С. 

Окрім цього, синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по Київщині. 

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Як зазначила народна синоптикиня Наталка Діденко, в інших регіонах буде сухо та сонячно впродовж всього дня. 

Сьогодні вдень температура повітря буде +25-30°С, а в західних областях +23-29°С.

Найспекотніше найближчими днями буде у південних та східних областях, а саме +30-35°С. Прохолодніше буде на заході — +24-28°С. Півночі та центру варто очікувати на +26-31°С.

Нагадаємо, що в другий місяць літа буде спекотно, проте без дощу не обійдеться. Середня місячна температура повітря становитиме від 19 до 25 градусів тепла. 

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