В Киеве дождь, а на востоке жара —синоптики рассказали о погоде 5 мая

Люди в теплых куртках гуляют по парку. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 5 мая, по всей территории Украины будет переменная облачность. В Киеве ожидаются заморозки, а на востоке жара.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды в Украине 5 мая

Синоптики рассказывают, что в северо-восточных областях и Карпатах местами ожидается небольшой кратковременный дождь, на остальной территории без существенных осадков.

В течение дня, 5 мая, ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура в западных и северных областях ночью 4-9° тепла, днем 11-16°; на остальной территории ночью 7-12°, днем 17-22°, на юго-востоке страны до 24°.

Прогноз погоды в Украине 5 мая. Фото: Укргидрометцентр

Какая будет погода в Киеве

В течение дня, 5 мая, в столице и области переменная облачность, без существенных осадков.

Ветер северо-восточный 5-10 м/с.

Температура ночью 4-9°, днем 11-16°; в Киеве ночью 6-8°, днем 14-16°.

Также синоптики предупреждают о заморозках. Особенно ощутимы они будут 6 и 7 мая. Тогда на поверхности грунта заморозки 0-5° (І уровень опасности).

Опасные метеорологические явления

Отмечается, что ночью 5 и 6 мая в северных, северо-западных, Винницкой, Черкасской областях, ночью 7, 8 и 9 мая в Украине, кроме южной части Закарпатья и Прикарпатья, на поверхности грунта будут заморозки 0-5° (I уровень опасности).

А 6-7 мая в Волынской, Ровенской, Житомирской, Черниговской и Сумской областях сильные заморозки в воздухе 0-3° (II уровень опасности).

Опасные метеорологические явления в Украине 5-7 мая. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, недавно синоптики рассказали о погодных условиях в начале мая. Днем в Украину приходит тепло, но ночью периодически ожидаются заморозки. Наименьшую температуру прогнозируют до 10 градусов мороза, а самая большая температура ожидается почти до 40 градусов тепла в южных областях.

Добавим, директор Укргидрометцентра Николай Кульбида предупредил украинцев о том, как из-за глобального потепления изменится зима в стране. Метеоролог рассказал, может ли на территории Украины исчезнуть полностью зима и что будет с осадками на территории страны.