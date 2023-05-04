У Києві дощ, а на сході спека — синоптики розповіли про погоду 5 травня

Люди в теплих куртках гуляють у парку. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 5 травня, по всій території України буде мінлива хмарність. У Києві очікуються заморозки, а на сході спека.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди в Україні 5 травня

Синоптики розповідаються, що у північно-східних областях та в Карпатах місцями очікується невеликий короткочасний дощ, на решті території без істотних опадів.

Упродовж дня, 5 травня, вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура у західних та північних областях вночі 4-9° тепла, вдень 11-16°; на решті території вночі 7-12°, вдень 17-22°, на південному сході країни до 24°.

Прогноз погоди в Україні 5 травня. Фото: Укргідрометцентр

Якою буде погода у Києві

Упродовж дня, 5 травня, у столиці та області буде мінлива хмарність, без істотних опадів.

Вітер північно-східний 5-10 м/с.

Температура вночі 4-9°, вдень 11-16°; у Києві вночі 6-8°, вдень 14-16°.

Також синоптики попереджають про заморозки. Особливо відчутні вони будуть 6 та 7 травня. Тоді на поверхні ґрунту заморозки 0-5° (І рівень небезпечності).

Небезпечні метеорологічні явища

Зазначається, що вночі 5 і 6 травня у північних, північно-західних, Вінницькій, Черкаській областях, вночі 7, 8 та 9 травня в Україні, крім південної частини, Закарпаття та Прикарпаття, на поверхні ґрунту будуть заморозки 0-5° (I рівень небезпечності).

А 6-7 травня на Волині, Рівненщині, Житомирщині, Чернігівщині та Сумщині сильні заморозки у повітрі 0-3° (II рівень небезпечності).

Небезпечні метеорологічні явища в Україні 5-7 травня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, нещодавно синоптики розповіли про погодні умови на початку травня. Вдень в Україну приходить тепло, але вночі періодично очікуються заморозки. Найменшу температуру прогнозують до 10 градусів морозу, а найбільша температура очікується майже до 40 градусів тепла в південних областях.

Додамо, директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда попередив українців про те, як через глобальне потепління зміниться зима в країні. Метеоролог розповів, чи може на території України зникнути повністю зима та що буде з опадами на території країни.