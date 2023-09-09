Погода в Украине на завтра, 10 сентября от METEOPROG

Синоптики рассказали, где завтра в Украине ожидать на заморозки
В Украине завтра, 10 сентября, ожидается сухая и солнечная погода. Синоптики говорят, что осадков не предполагается.
Об этом пишет METEOPROG.com.
Погода в Украине на завтра
На западе почти не будет облаков, дождей тоже не ожидается. Ночью и утром может быть туман.
Ветер — юго-восточный, 3-8 м/с.
Температура воздуха:
- ночью — +3+8°С, в Прикарпатье и в Закарпатье — +7+12°С;
- днем — +22+27°С.
На севере будет сухо и солнечно.
Ветер — северо-восточный, 3-8 м/с.
Температура воздуха:
- ночью — +2+7°С, в Черниговской и Киевской областях возможны заморозки до -3°С.
- днем — +18+23°С.
В центре страны погода будет солнечной, без осадков.
Ветер — северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- ночью — +3 +8°С;
- днем — +18 +23°С.
В южных регионах Украины и Крыма тоже не будет дождей.
Ветер — северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- ночью — +5+10°С, в Крыму и Одесской области — до +13°С.
- днем — +19+24°С.
На востоке тоже будет сухо.
Ветер — северный — 7-12 м/с.
Температура воздуха:
- ночью — +4+9°С;
- днем — +17+22°С.
Погода в Киеве
По данным синоптиков, в столице 10 сентября будет сухая погода.
Температура воздуха:
- ночью — +8+12°С;
- днем — +16+22°С.
Температура воздуха в области:
- ночью — +10+13°С;
- днем — +19+21°С.
Напомним, в воскресенье, 10 сентября, в Украине сохранится теплая погода. Ожидается переменная облачность с температурой воздуха около 23 градусов тепла.