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Синоптики рассказали, где завтра в Украине ожидать на заморозки

9 сентября 2023 22:52
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине на завтра, 10 сентября от METEOPROG
Погода в Украине. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В Украине завтра, 10 сентября, ожидается сухая и солнечная погода. Синоптики говорят, что осадков не предполагается.

Об этом пишет METEOPROG.com.

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Погода в Украине на завтра

На западе почти не будет облаков, дождей тоже не ожидается. Ночью и утром может быть туман.

Ветер — юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью — +3+8°С, в Прикарпатье и в Закарпатье — +7+12°С;
  • днем — +22+27°С.

На севере будет сухо и солнечно.

Ветер — северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью — +2+7°С, в Черниговской и Киевской областях возможны заморозки до -3°С.
  • днем — +18+23°С.

В центре страны погода будет солнечной, без осадков.

Ветер — северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью — +3 +8°С;
  • днем — +18 +23°С.

В южных регионах Украины и Крыма тоже не будет дождей.

Ветер — северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью — +5+10°С, в Крыму и Одесской области — до +13°С.
  • днем — +19+24°С.

На востоке тоже будет сухо.

Ветер — северный — 7-12 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью — +4+9°С;
  • днем — +17+22°С.
Погода в Украине на 10 сентября. Скриншот: METEOPROG

Погода в Киеве

По данным синоптиков, в столице 10 сентября будет сухая погода.

Температура воздуха:

  • ночью — +8+12°С;
  • днем — +16+22°С.

Температура воздуха в области:

  • ночью — +10+13°С;
  • днем — +19+21°С.

Напомним, в воскресенье, 10 сентября, в Украине сохранится теплая погода. Ожидается переменная облачность с температурой воздуха около 23 градусов тепла.

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