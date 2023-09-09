Погода в Україні на завтра, 10 вересня від METEOPROG

Синоптики розповіли, де завтра в Україні очікувати на заморозки
В Україні завтра, 10 вересня, очікується суха та сонячна погода. Синоптики кажуть, що опадів не передбачається.
Про це пише METEOPROG.com.
Погода в Україні на завтра
На заході майже не буде хмар, дощів також не очікується. Вночі та вранці може бути туман.
Вітер — південно-східний, 3-8 м/с.
Температура повітря:
- вночі — +3+8°С, в Прикарпатті та на Закарпатті — +7+12°С;
- вдень — +22+27°С.
На півночі буде сонячно та сухо.
Вітер — північно-східний, 3-8 м/с.
Температура повітря:
- вночі — +2+7°С, на Чернігівщині та Київщині можливі заморозки до -3 °С.
- вдень — +18+23°С.
В центрі країни погода буде сонячно, без опадів.
Вітер — північно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- вночі — +3+8°С;
- вдень — +18+23°С.
У південних регіонах України та Криму теж дощів не передбачається.
Вітер — північно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- вночі — +5+10°С, в Криму та Одеській області — до +13°С.
- вдень — +19+24°С.
На сході теж буде сухо.
Вітер північний — 7-12 м/с.
Температура повітря:
- вночі — +4+9°С;
- вдень — +17+22°С.
Погода у Києві
За даними синоптиків, у столиці 10 вересня буде суха погода.
Температура повітря:
- вночі — +8+12°С;
- вдень — +16+22°С.
Температура повітря в області:
- вночі — +10+13°С;
- вдень — +19+21°С.
Нагадаємо, у неділю, 10 вересня, в Україні утримається тепла погода. Очікується мінлива хмарність із температурою повітря близько 23 градусів тепла.