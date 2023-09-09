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Синоптики розповіли, де завтра в Україні очікувати на заморозки

9 вересня 2023 22:52
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні на завтра, 10 вересня від METEOPROG
Погода в Україні. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В Україні завтра, 10 вересня, очікується суха та сонячна погода. Синоптики кажуть, що опадів не передбачається.

Про це пише METEOPROG.com.

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На заході майже не буде хмар, дощів також не очікується. Вночі та вранці може бути туман. 

Вітер — південно-східний, 3-8 м/с.

Температура повітря:

  • вночі — +3+8°С, в Прикарпатті та на Закарпатті — +7+12°С;
  • вдень — +22+27°С.

На півночі буде сонячно та сухо.

Вітер — північно-східний,  3-8 м/с.

Температура повітря:

  • вночі — +2+7°С, на Чернігівщині та Київщині можливі заморозки до -3 °С.
  • вдень — +18+23°С.

В центрі країни погода буде сонячно, без опадів. 

Вітер — північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

  • вночі — +3+8°С;
  • вдень — +18+23°С.

У південних регіонах України та Криму теж дощів не передбачається. 

Вітер — північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

  • вночі —  +5+10°С, в Криму та Одеській області — до +13°С.
  • вдень — +19+24°С.

На сході теж буде сухо. 

Вітер північний — 7-12 м/с. 

Температура повітря:

  • вночі — +4+9°С;
  • вдень — +17+22°С.
Погода в Україні на 10 вересня. Скриншот: METEOPROG

Погода у Києві

За даними синоптиків, у столиці 10 вересня буде суха погода. 

Температура повітря:

  • вночі — +8+12°С;
  • вдень — +16+22°С.

Температура повітря в області:

  • вночі — +10+13°С;
  • вдень — +19+21°С.

Нагадаємо, у неділю, 10 вересня, в Україні утримається тепла погода. Очікується мінлива хмарність із температурою повітря близько 23 градусів тепла.

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