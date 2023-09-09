Погода в Україні на завтра, 10 вересня від METEOPROG

Погода в Україні. Фото: Новини.LIVE

В Україні завтра, 10 вересня, очікується суха та сонячна погода. Синоптики кажуть, що опадів не передбачається.

Про це пише METEOPROG.com.

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На заході майже не буде хмар, дощів також не очікується. Вночі та вранці може бути туман.

Вітер — південно-східний, 3-8 м/с.

Температура повітря:

вночі — +3+8°С, в Прикарпатті та на Закарпатті — +7+12°С;

вдень — +22+27°С.

На півночі буде сонячно та сухо.

Вітер — північно-східний, 3-8 м/с.

Температура повітря:

вночі — +2+7°С, на Чернігівщині та Київщині можливі заморозки до -3 °С.

вдень — +18+23°С.

В центрі країни погода буде сонячно, без опадів.

Вітер — північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

вночі — +3+8°С;

вдень — +18+23°С.

У південних регіонах України та Криму теж дощів не передбачається.

Вітер — північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

вночі — +5+10°С, в Криму та Одеській області — до +13°С.

вдень — +19+24°С.

На сході теж буде сухо.

Вітер північний — 7-12 м/с.

Температура повітря:

вночі — +4+9°С;

вдень — +17+22°С.

Погода в Україні на 10 вересня. Скриншот: METEOPROG

Погода у Києві

За даними синоптиків, у столиці 10 вересня буде суха погода.

Температура повітря:

вночі — +8+12°С;

вдень — +16+22°С.

Температура повітря в області:

вночі — +10+13°С;

вдень — +19+21°С.

Нагадаємо, у неділю, 10 вересня, в Україні утримається тепла погода. Очікується мінлива хмарність із температурою повітря близько 23 градусів тепла.