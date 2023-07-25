Прогноз погоды в Украине на 26 июля.

Женщина под дождем. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 26 июля, в некоторых областях Украины ожидаются дожди и грозы. На остальной территории страны будет сухая жаркая погода.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода на завтра

На всей территории Украины будет переменная облачность. В западных, северных, большинстве центральных и Одесской областях кратковременные дожди, а также грозы. Ночью на Волыни, в Ровенской и Житомирской области, днем местами на Прикарпатье значительные дожди. На остальной территории Украины без осадков.

Ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с. Синоптики предупредили, что ночью в Карпатах днем в северных, центральных, Одесской, Николаевской и Харьковской областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью будет +17+22, днем +27+32, на юге Одесской области и в Крыму до +35, в западных и Житомирской областях +21+26. В Карпатах ночью +11+16, днем +16+21.

Прогноз погоды на завтра. Фото: Укргидрометцентр

Опасное метеорологическое явление в Киевской области

Завтра, 26 июля, в Киевской области ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, а днем порывы — 15-20 м/с.

Температура воздуха:

по Киевской области ночью +17+22, днем +27+32.

по Киеву ночью +20+22, днем +27+29.

Прогноз погоды на завтра от Наталки Диденко.

По словам народного синоптика Наталки Диденко, кратковременные дожди с грозами предполагаются в западных, северных областях Украины, большинстве центральных, кроме Днепропетровской и значительной части Полтавской области.

"В восточных областях, на юге Украины и на уже упомянутой Днепропетровщине и восточных районах Полтавщины завтра будет доминировать сухая жаркая погода с температурой воздуха +28+33 градуса", — рассказала Диденко.

Свежее всего будет на западе Украины. Там ожидается +22+26 градусов.

В Житомирской области будет +25 градусов, а в Киевской области до +26+27 градусов. Народный синоптик рассказала, что в Черниговской области ожидается +26+28 градусов, а в Сумской — +30 градусов.

В центральной части Украины свежее станет в Винницкой области. Там ожидается 27 градусов. На остальной территории центральных областей будет +29+32 градусов.

Ветер будет преобладать с юго-запада, только на западе Украины — с северо-запада, будет умеренным. Диденко предупредила о штормовых порывах 15-20 метров в секунду.

Погода в Киеве

Завтра, 26 июля, в столице Украины местами пройдет дождь с грозой. Температура воздуха будет +27+28 градусов.

"Осторожно! Будет завтра в Киеве ветреный день!" — подчеркнула Диденко.

Погода на 26 июля. Фото: facebook.com/tala.didenko

Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, завтра, 26 июля, в Киевской области ожидается жаркая температура воздуха. Также синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях.

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