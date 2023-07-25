Киянам брати парасольки: Укргідрометцентр попередив про небезпечну погоду на завтра

Гроза в Києві. Фото: УНІАН

Завтра, 26 липня, на Київщині очікується спекотна температура повітря. Також синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Завтра в Києві та області очікується мінлива хмарність.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря:

вночі 17-22°, вдень 27-32°.

по Києву вночі 20-22°, вдень 27-29°.

Киянам та гостям столиці слід не забути парасольку із собою адже в столиці та області очікуються короткочасні дощі з грозами.

Перший рівень небезпечності — жовтий.

Укргідрометцентр попередив про небезпечну погоду на завтра. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, раніше ми писали, що протягом липня екстремально висока температура викликала хаос по всій планеті. Рекордні показники зафіксували в Китаї, США і країнах Південної Європи. За оцінками вчених, причина хвиль нестерпної спеки полягає у зміні клімату.