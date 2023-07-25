Киянам брати парасольки: Укргідрометцентр попередив про небезпечну погоду на завтра
Завтра, 26 липня, на Київщині очікується спекотна температура повітря. Також синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Якою буде погода на Київщині
Завтра в Києві та області очікується мінлива хмарність.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.
Температура повітря:
- вночі 17-22°, вдень 27-32°.
- по Києву вночі 20-22°, вдень 27-29°.
Киянам та гостям столиці слід не забути парасольку із собою адже в столиці та області очікуються короткочасні дощі з грозами.
Перший рівень небезпечності — жовтий.
Нагадаємо, раніше ми писали, що протягом липня екстремально висока температура викликала хаос по всій планеті. Рекордні показники зафіксували в Китаї, США і країнах Південної Європи. За оцінками вчених, причина хвиль нестерпної спеки полягає у зміні клімату.