Киевлянам брать зонтики: Укргидрометцентр предупредил об опасной погоде на завтра
Завтра, 26 июля, в Киевской области ожидается жаркая температура воздуха. Также синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Какая будет погода на Киевщине
Сегодня в Киеве и области ожидается переменная облачность.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха:
- ночью 17-22°, днем 27-32°.
- по Киеву ночью 20-22°, днем 27-29°.
Киевлянам и гостям столицы следует не забыть зонтик с собой, ведь в столице и области ожидаются кратковременные дожди с грозами.
Первый уровень опасности – желтый.
Напомним, ранее мы писали, что в июле экстремально высокая температура вызвала хаос по всей планете. Рекордные характеристики зафиксировали в Китае, США и странах Южной Европы. По оценкам ученых, причина волн невыносимой жары заключается в изменении климата.