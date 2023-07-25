Киевлянам брать зонтики: Укргидрометцентр предупредил об опасной погоде на завтра

Гроза в Киеве. Фото: УНИАН

Завтра, 26 июля, в Киевской области ожидается жаркая температура воздуха. Также синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Сегодня в Киеве и области ожидается переменная облачность.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха:

ночью 17-22°, днем 27-32°.

по Киеву ночью 20-22°, днем 27-29°.

Киевлянам и гостям столицы следует не забыть зонтик с собой, ведь в столице и области ожидаются кратковременные дожди с грозами.

Первый уровень опасности – желтый.

Укргидрометцентр предупредил об опасной погоде завтра. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, ранее мы писали, что в июле экстремально высокая температура вызвала хаос по всей планете. Рекордные характеристики зафиксировали в Китае, США и странах Южной Европы. По оценкам ученых, причина волн невыносимой жары заключается в изменении климата.