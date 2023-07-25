Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Киевлянам брать зонтики: Укргидрометцентр предупредил об опасной погоде на завтра arrow

Киевлянам брать зонтики: Укргидрометцентр предупредил об опасной погоде на завтра

25 июля 2023 15:54
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Киевлянам брать зонтики: Укргидрометцентр предупредил об опасной погоде на завтра
Гроза в Киеве. Фото: УНИАН
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Завтра, 26 июля, в Киевской области ожидается жаркая температура воздуха. Также синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Какая будет погода на Киевщине

Сегодня в Киеве и области ожидается переменная облачность.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью 17-22°, днем 27-32°.
  • по Киеву ночью 20-22°, днем 27-29°.

Киевлянам и гостям столицы следует не забыть зонтик с собой, ведь в столице и области ожидаются кратковременные дожди с грозами.

Первый уровень опасности – желтый.

 

Укргидрометцентр предупредил об опасной погоде завтра. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, ранее мы писали, что в июле экстремально высокая температура вызвала хаос по всей планете. Рекордные характеристики зафиксировали в Китае, США и странах Южной Европы. По оценкам ученых, причина волн невыносимой жары заключается в изменении климата.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

None

Спецпроект "Герои в тылу": как Борис Тодуров спасал сердца под светом фонаря

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

00:43 "Это моя бабушка": уклонисты придумали новый способ пересечения границы

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз