Прогноз погоди в Україні на 26 липня

Жінка під дощем. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 26 липня, у деяких областях України очікуються дощі та грози. На решті території країни буде суха спекотна погода.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода на завтра

По всій території України буде мінлива хмарність. В західних, північних, більшості центральних та Одеській областях короткочасні дощі, а також грози. Вночі на Волині, Рівненщині та Житомирщині, вдень подекуди на Прикарпатті значні дощі. На решті території України без опадів.

Вітер південний, південно-західний, 7-12 м/с. Синоптики попередили, що вночі в Карпатах, вдень в північних, центральних, Одеській, Миколаївській та Харківській областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі буде +17+22, вдень +27+32, на півдні Одещини та в Криму до +35, в західних та Житомирській областях +21+26. У Карпатах вночі +11+16, вдень +16+21.

Прогноз погоди на завтра. Фото: Укргідрометцентр

Небезпечне метеорологічне явище на Київщині

Завтра, 26 липня, по Київській області очікуються короткочасні дощі та грози.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, а вдень пориви — 15-20 м/с.

Температура повітря:

по Київській області вночі +17+22, вдень +27+32.

по Києву вночі +20+22, вдень +27+29.

Прогноз погоди на завтра від Наталки Діденко

За словами народного синоптика Наталки Діденко, короткочасні дощі з грозами передбачаються у західних, північних областях України, більшості центральних, окрім Дніпропетровської та значної частини Полтавської областей.

"У східних областях, на півдні України та на згадуваній вже Дніпропетровщині й східних районах Полтавщини завтра домінуватиме суха спекотна погода з температурою повітря +28+33 градуси", — розповіла Діденко.

Найсвіжіше буде на заході України. Там очікується +22+26 градусів.

У Житомирській області буде +25 градусів, а на Київщині до +26+27 градусів. Народний синоптик розповіла, що у Чернігівській області очікується +26+28 градусів, а в Сумській — +30 градусів.

У центральній частині України свіжіше стане у Вінницькій області. Там очікується +27 градусів. На решті території центральних областей буде +29+32 градусів.

Вітер переважатиме з південного заходу, лише на заході України — з північного заходу, буде помірним. Діденко попередила про штормові пориви 15-20 метрів за секунду.

Погода у Києві

Завтра, 26 липня, у столиці України місцями пройде дощ з грозою. Температура повітря буде +27+28 градусів.

"Обережно! Буде завтра в Києві вітряний день!" — наголосила Діденко.

Погода на 26 липня. Фото: facebook.com/tala.didenko

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, завтра, 26 липня, на Київщині очікується спекотна температура повітря. Також синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища.

Також ми писали, що американський кліматолог Джеймс Хансен заявив, що Землю чекає рекордне підвищення температури. За його словами, це має серйозний вплив на планету.