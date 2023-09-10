Прогноз погоды в Украине на понедельник 11 сентября

Синоптики рассказали, где завтра в Украине будет свежее всего
Завтра, 11 сентября, в большинстве областей Украины будет переменная облачность. В некоторых областях температура воздуха ночью ожидается около +7 градусов.
Об этом сообщает Meteoprog.
Прогноз погоды на завтра
Синоптики рассказали, что завтра погоду в Украине будет определять антициклон, который к вечеру эволюционирует в поле повышенного давления.
Ветер на Левобережье ожидается преимущественно северной четверти, на Правобережье страны юго-восточный, 3-8 м/с.
Температура ночью будет +7+12 градусов, днем +20+25 градусов. В Приазовье, Крыму и на крайнем западе ночью +10+15 градусов, а днем +22+27 градусов.
Погода в Киеве
Завтра, 11 сентября, в столице Украины будет облачно. Синоптики сообщили, что только утром солнце ненадолго появится из-за облаков. Осадков в Киеве не предвидится.
Температура воздуха ночью будет +13+14 градусов, а днем +22+24 градуса.
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 1-2 м/с.
Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, завтра, 11 сентября, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В одном регионе температура воздуха поднимется до +30 градусов.
Также мы писали, что сентябрь этого года будет с переходной погодой. Синоптики отмечают, что это уже не лето, но еще и не совсем осень.