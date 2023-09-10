Прогноз погоды в Украине на понедельник 11 сентября

Люди в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 11 сентября, в большинстве областей Украины будет переменная облачность. В некоторых областях температура воздуха ночью ожидается около +7 градусов.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Прогноз погоды на завтра

Синоптики рассказали, что завтра погоду в Украине будет определять антициклон, который к вечеру эволюционирует в поле повышенного давления.

Ветер на Левобережье ожидается преимущественно северной четверти, на Правобережье страны юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью будет +7+12 градусов, днем +20+25 градусов. В Приазовье, Крыму и на крайнем западе ночью +10+15 градусов, а днем +22+27 градусов.

Погода в Киеве

Завтра, 11 сентября, в столице Украины будет облачно. Синоптики сообщили, что только утром солнце ненадолго появится из-за облаков. Осадков в Киеве не предвидится.

Температура воздуха ночью будет +13+14 градусов, а днем +22+24 градуса.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 1-2 м/с.

Прогноз погоды в Украине на 11 сентября. Фото: Meteoprog

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, завтра, 11 сентября, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В одном регионе температура воздуха поднимется до +30 градусов.

Также мы писали, что сентябрь этого года будет с переходной погодой. Синоптики отмечают, что это уже не лето, но еще и не совсем осень.