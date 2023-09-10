Прогноз погоди в Україні на понеділок 11 вересня

Люди в Києві. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 11 вересня, в більшості областей України буде мінлива хмарність. У деяких областях температура повітря вночі очікується близько +7 градусів.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Прогноз погоди на завтра

Синоптики розповіли, що завтра погоду в Україні визначатиме антициклон, який надвечір еволюціонує у поле підвищеного тиску.

Вітер на Лівобережжі очікується переважно північної чверті, на Правобережжі країни південно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі буде +7+12 градусів, вдень +20+25 градусів. У Приазов'ї, Криму та на крайньому заході вночі +10+15 градусів, а вдень — +22+27 градусів.

Погода у Києві

Завтра, 11 вересня, у столиці України буде хмарно. Синоптики повідомили, що лише зранку сонце ненадовго з'явиться з-за хмар. Опадів у Києві не передбачається.

Температура повітря вночі буде +13+14 градусів, а вдень +22+24 градусів.

Вітер південно-західний із переходом у північно-західний, 1-2 м/с.

Прогноз погоди в Україні на 11 вересня. Фото: Meteoprog

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, завтра, 11 вересня, по всій території України очікується мінлива хмарність. В одному регіоні температура повітря підніметься до +30 градусів.

Також ми писали, що цього року вересень буде з перехідною погодою. Синоптики наголошують, що це вже буде не літо, однак ще й не зовсім осінь.