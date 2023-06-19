Прогноз погоды на 20 июня — в каких регионах будет жара

Синоптики рассказали, где завтра будет наиболее жарко
Во вторник, 20 июня, будет жарко. Однако в некоторых областях могут быть дожди.
Об этом сообщил Укрогидрометцентр.
Какая погода будет 20 июня
Синоптики рассказали, что 20 июня днем в западных и северных областях ожидаются кратковременные дожди с грозами. В частности, дождь в Волынской и Ровенской областях. После осадков температура воздуха будет составлять +15-16 °С.
В других регионах без осадков. Завтра днем ожидается +25-27°С, а ночью +13-15°С.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Погода 20 июня в Киеве
В Киеве и области 20 июня ожидается переменная облачность, вечером будет дождь.
Температура воздуха ночью +17°С, днем +27°С.
Погода от Метеопрог 20 июня
Синоптики говорят, что 20 июня во всех регионах будет тепло. Температура будет колебаться от 26 до 31 градуса тепла. Однако в западных и северных областях могут быть дожди.
Напомним, ранее на Закарпатье интенсивные осадки в виде ливней привели к резкому повышению уровня воды в горных реках и близлежащих потоках, произошло подтопление участка местной дороги. Экстремальное погодное явление вызвало значительные трудности для транспортного сообщения и нуждалось в немедленном реагировании соответствующих служб.