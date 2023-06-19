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Синоптики рассказали, где завтра будет наиболее жарко

19 июня 2023 12:48
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды на 20 июня — в каких регионах будет жара
Погода в Украине. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Во вторник, 20 июня, будет жарко. Однако в некоторых областях могут быть дожди.

Об этом сообщил Укрогидрометцентр.

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Какая погода будет 20 июня

Синоптики рассказали, что 20 июня днем в западных и северных областях ожидаются кратковременные дожди с грозами. В частности, дождь в Волынской и Ровенской областях. После осадков температура воздуха будет составлять +15-16 °С.

В других регионах без осадков. Завтра днем ожидается +25-27°С, а ночью +13-15°С.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

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Прогноз погоды в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Погода 20 июня в Киеве

В Киеве и области 20 июня ожидается переменная облачность, вечером будет дождь.

Температура воздуха ночью +17°С, днем +27°С.

Прогноз погоды в Киеве 20 июня. Фото: meteoprog.com

Погода от Метеопрог 20 июня

Синоптики говорят, что 20 июня во всех регионах будет тепло. Температура будет колебаться от 26 до 31 градуса тепла. Однако в западных и северных областях могут быть дожди.

Прогноз погоды от Метеопрог. Фото: meteoprog.com

Напомним, ранее на Закарпатье интенсивные осадки в виде ливней привели к резкому повышению уровня воды в горных реках и близлежащих потоках, произошло подтопление участка местной дороги. Экстремальное погодное явление вызвало значительные трудности для транспортного сообщения и нуждалось в немедленном реагировании соответствующих служб.

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