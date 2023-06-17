У Прикарпатті сильні зливи знищили проїжджу частину

Негода у Прикарпатті. Фото ДСНС України

У суботу, 17 червня інтенсивні опади у вигляді злив призвели до різкого підвищення рівня води в гірських річках та прилеглих потоках, сталося підтоплення ділянки місцевої дороги. Екстремальне погодне явище викликало значні труднощі для транспортного сполучення та потребувало негайного реагування відповідних служб.

Про це повідомляє ДСНС України.

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Голова Верховної районної державної адміністрації скликав несподіване засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. З метою обговорення та розробки плану з усунення НП, що виникла, у цьому важливому заході взяли участь ключові особи районної адміністрації.

Крім того, наголошено, що на місці події вже активно працює Місцева оперативна група Верховинського районного відділення Державної служби з надзвичайних ситуацій. Представники цієї служби прибули для оцінки становища та вжиття необхідних заходів щодо мінімізації збитків.

Наслідки злив у Прикарпатті. Фото: ДСНС України

Наслідки злив у Прикарпатті. Фото: ДСНС України

Наслідки злив у Прикарпатті. Фото: ДСНС України

Було залучено 7 одиниць техніки для боротьби з наслідками поганої погоди у селах Зелене та Явірник Верховинського району. Машини та обладнання були спрямовані на місце для швидкого усунення наслідків підтоплення та відновлення нормального функціонування інфраструктури.

Текст повідомлення. Фото: скріншот

Нагадаємо, що в неділю, 18 червня, в Україні очікується спекотна погода. Проте в деяких регіонах країни пройдуть дощі з грозами.

Прогнозується, що 18-20 червня на ділянці Дністра від Галича до Заліщиків спостерігатиметься підйом рівня води через дощовий паводок. Рівень води може підвищитися на 1,0-1,5 метра щодо позначки, зафіксованої о 8-й ранку 17 червня. Однак передбачається, що це не спричинить жодних негативних наслідків.