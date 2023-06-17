Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow У Прикарпатті сильні зливи знищили проїжджу частину arrow

У Прикарпатті сильні зливи знищили проїжджу частину

17 червня 2023 22:50
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Прикарпатті сильні зливи знищили проїжджу частину
Негода у Прикарпатті. Фото ДСНС України
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У суботу, 17 червня інтенсивні опади у вигляді злив призвели до різкого підвищення рівня води в гірських річках та прилеглих потоках, сталося підтоплення ділянки місцевої дороги. Екстремальне погодне явище викликало значні труднощі для транспортного сполучення та потребувало негайного реагування відповідних служб.

Про це повідомляє ДСНС України.

Читайте також:

Підтоплення автодороги на Прикарпатті

Голова Верховної районної державної адміністрації скликав несподіване засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. З метою обговорення та розробки плану з усунення НП, що виникла, у цьому важливому заході взяли участь ключові особи районної адміністрації.

Крім того, наголошено, що на місці події вже активно працює Місцева оперативна група Верховинського районного відділення Державної служби з надзвичайних ситуацій. Представники цієї служби прибули для оцінки становища та вжиття необхідних заходів щодо мінімізації збитків.

Підтоплення
Наслідки злив у Прикарпатті. Фото: ДСНС України
Підтоплення
Наслідки злив у Прикарпатті. Фото: ДСНС України
Підтоплення
Наслідки злив у Прикарпатті. Фото: ДСНС України

Було залучено 7 одиниць техніки для боротьби з наслідками поганої погоди у селах Зелене та Явірник Верховинського району. Машини та обладнання були спрямовані на місце для швидкого усунення наслідків підтоплення та відновлення нормального функціонування інфраструктури.

Підтоплення
Текст повідомлення. Фото: скріншот

Нагадаємо, що в неділю, 18 червня, в Україні очікується спекотна погода. Проте в деяких регіонах країни пройдуть дощі з грозами.

Прогнозується, що 18-20 червня на ділянці Дністра від Галича до Заліщиків спостерігатиметься підйом рівня води через дощовий паводок. Рівень води може підвищитися на 1,0-1,5 метра щодо позначки, зафіксованої о 8-й ранку 17 червня. Однак передбачається, що це не спричинить жодних негативних наслідків.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

Новина з відео

19:57 Чому знятих з військового обліку не випустять за кордон: коментар адвоката

09:10 Довбик замінить відомого форварда у топклубі

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB