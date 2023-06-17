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В Прикарпатье сильные ливни уничтожили проезжую часть

17 июня 2023 22:50
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Прикарпатье сильные ливни уничтожили проезжую часть
Непогода в Прикарпатье. Фото ГСЧС Украины
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В субботу, 17 июня интенсивные осадки в виде ливней привели к резкому повышению уровня воды в горных реках и близлежащих потоках, произошло подтопление участка местной дороги. Экстремальное погодное явление вызвало значительные трудности для транспортного сообщения и потребовало незамедлительного реагирования соответствующих служб.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

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Председатель Верховной районной государственной администрации созвал неожиданное заседание районной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. В целях обсуждения и разработки плана по устранению возникшего ЧП, в этом важном мероприятии приняли участие ключевые лица районной администрации.

Кроме того, отмечено, что на месте происшествия уже активно работает Местная оперативная группа Верховинского районного отделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Представители этой службы прибыли для оценки положения и принятия необходимых мер по минимизации ущерба.

Подтопление
Последствия ливней в Прикарпатье. Фото: ГСЧС Украины
Подтопление
Последствия ливней в Прикарпатье. Фото: ГСЧС Украины
Подтопление
Последствия ливней в Прикарпатье. Фото: ГСЧС Украины

Было задействовано 7 единиц техники для борьбы с последствиями плохой погоды в селах Зеленое и Яворник Верховинского района. Машины и оборудование были направлены на место для быстрого устранения последствий подтопления и восстановления нормального функционирования инфраструктуры.

Подтопление
Текст сообщения. Фото: скриншот

Напомним, что в воскресенье, 18 июня в Украине ожидается жаркая погода. Впрочем, в некоторых регионах страны пройдут дожди с грозами. 

Прогнозируется, что 18-20 июня на участке Днестра от Галича до Залещиков будет наблюдаться подъем уровня воды из-за дождевого паводка. Уровень воды может повыситься на 1,0-1,5 метра относительно отметки, зафиксированной в 8 утра 17 июня. Однако предполагается, что это не вызовет никаких негативных последствий.

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