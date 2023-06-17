Погода в Украине на 18 июня - где ожидать сильные ливни и подтопления

Синоптики рассказали, где завтра ожидать сильных ливней и какие регионы может подтопить
В воскресенье, 18 июня в Украине ожидается жаркая погода. Впрочем, в некоторых регионах страны пройдут дожди с грозами.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Какая погода будет 18 июня
Синоптики сообщают, что завтра в южных регионах будет идти дождь с грозой. Ветер преимущественно восточный, 3-10 м/с. Температура ночью составит 13-19 градусов тепла, а днем около 30 градусов тепла.
Погода в Киевской области
В Киевской области ожидается переменчивая облачность, без осадков. Температура ночью составит около 20 градусов тепла, а днем около 30 градусов тепла. В Киеве ночью будет 17-19 градусов тепла, а днем 28-30 градусов тепла.
Предупреждение о подтоплениях
Прогнозируется, что 18-20 июня на участке Днестра от Галича до Залещиков будет наблюдаться подъем уровня воды из-за дождевого паводка. Уровень воды может повыситься на 1,0-1,5 метра относительно отметки, зафиксированной в 8 утра 17 июня. Однако, предполагается, что это не вызовет никаких негативных последствий.
Погода от народного синоптика
Народный синоптик Наталья Диденко рассказала, что 18 июня в большинстве областей будет жарко, до 30 градусов тепла. Впрочем, в западных регионах будет прохладнее, около 23 градусов тепла, а на Закарпатье около 25 градусов тепла.
Также в этих регионах ожидаются дожди. Кроме того, дожди с грозами пройдут в южных областях страны. При грозах возможен порывистый ветер. В восточных регионах порывы могут составить 15-20 м/с.
Напомним, что эксперты бьют тревогу из-за аномального повышения температуры. Исследователи отмечают, что есть большой риск, что 2023 станет самым жарким годом.
У глобальной температуры — рекордные уровни этого месяца, это может свидетельствовать о зловещем признаке нарастания климатического кризиса. Это может привести к тому, что 2023 станет самым жарким за всю историю.
По предварительной информации, температура в июне этого года превышает уровень, зарегистрированный ранее в том же месяце, начиная с 1979 года.
Хотя июнь еще и не окончен, однако климатологи говорят о том, что 2023 год может стать самым жарким за всю историю, превысив даже 2016 год.