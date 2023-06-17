Погода в Украине на 18 июня - где ожидать сильные ливни и подтопления

Прогноз погоды в Украине на 18 июня. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 18 июня в Украине ожидается жаркая погода. Впрочем, в некоторых регионах страны пройдут дожди с грозами.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Какая погода будет 18 июня

Синоптики сообщают, что завтра в южных регионах будет идти дождь с грозой. Ветер преимущественно восточный, 3-10 м/с. Температура ночью составит 13-19 градусов тепла, а днем около 30 градусов тепла.

Погода в Киевской области

В Киевской области ожидается переменчивая облачность, без осадков. Температура ночью составит около 20 градусов тепла, а днем около 30 градусов тепла. В Киеве ночью будет 17-19 градусов тепла, а днем 28-30 градусов тепла.

Карта погоды в Украине на 18 июня. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение о подтоплениях

Прогнозируется, что 18-20 июня на участке Днестра от Галича до Залещиков будет наблюдаться подъем уровня воды из-за дождевого паводка. Уровень воды может повыситься на 1,0-1,5 метра относительно отметки, зафиксированной в 8 утра 17 июня. Однако, предполагается, что это не вызовет никаких негативных последствий.

Погода от народного синоптика

Народный синоптик Наталья Диденко рассказала, что 18 июня в большинстве областей будет жарко, до 30 градусов тепла. Впрочем, в западных регионах будет прохладнее, около 23 градусов тепла, а на Закарпатье около 25 градусов тепла.

Также в этих регионах ожидаются дожди. Кроме того, дожди с грозами пройдут в южных областях страны. При грозах возможен порывистый ветер. В восточных регионах порывы могут составить 15-20 м/с.

Напомним, что эксперты бьют тревогу из-за аномального повышения температуры. Исследователи отмечают, что есть большой риск, что 2023 станет самым жарким годом.

У глобальной температуры — рекордные уровни этого месяца, это может свидетельствовать о зловещем признаке нарастания климатического кризиса. Это может привести к тому, что 2023 станет самым жарким за всю историю.

По предварительной информации, температура в июне этого года превышает уровень, зарегистрированный ранее в том же месяце, начиная с 1979 года.

Хотя июнь еще и не окончен, однако климатологи говорят о том, что 2023 год может стать самым жарким за всю историю, превысив даже 2016 год.