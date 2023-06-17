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Синоптики розповіли, де завтра чекати сильних злив і які регіони може підтопити

17 червня 2023 21:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні на 18 червня - де чекатиме сильні зливи та підтоплення
Прогноз погоди в Україні на 18 червня. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У неділю, 18 червня, в Україні очікується спекотна погода. Проте в деяких регіонах країни пройдуть дощі з грозами.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Яка погода буде 18 червня

Синоптики повідомляють, що завтра у південних регіонах йтиме дощ із грозою. Вітер переважно східний, 3-10 м/с. Температура вночі становитиме 13-19 градусів тепла, а вдень близько 30 градусів тепла.

Погода в Украине на 18 июня
Карта погоди в Україні на 18 червня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Київській області

На Київщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Температура вночі становитиме близько 20 градусів тепла, а вдень близько 30 градусів тепла. У Києві вночі 17-19 градусів тепла, а вдень 28-30 градусів тепла.

Попередження про підтоплення

Прогнозується, що 18-20 червня на ділянці Дністра від Галича до Заліщиків спостерігатиметься підйом рівня води через дощовий паводок. Рівень води може підвищитися на 1,0-1,5 метра щодо позначки, зафіксованої о 8-й ранку 17 червня. Однак, передбачається, що це не спричинить жодних негативних наслідків.

Погода від народного синоптика

Народний синоптик Наталія Діденко розповіла, що 18 червня у більшості областей буде спекотно, до 30 градусів тепла. Втім, у західних регіонах буде прохолодніше близько 23 градусів тепла, а на Закарпатті близько 25 градусів тепла.

Також у цих регіонах очікуються дощі. Окрім того, дощі з грозами пройдуть у південних областях країни. При грозі можливий поривчастий вітер. У східних регіонах пориви можуть становити 15-20 м/с.

Нагадаємо, що експерти б'ють на сполох через аномальне підвищення температури . Дослідники відзначають, що є великий ризик, що 2023 рік стане найспекотнішим роком.

Глобальна температура — рекордні рівні цього місяця, це може свідчити про зловісну ознаку наростання кліматичної кризи. Це може призвести до того, що 2023 рік стане найспекотнішим за всю історію.

За попередньою інформацією, температура у червні цього року перевищує рівень, зареєстрований раніше того ж місяця, починаючи з 1979 року.

Хоча червень ще й не закінчено, проте кліматологи говорять про те, що 2023 може стати найспекотнішим за всю історію, перевищивши навіть 2016 рік.

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