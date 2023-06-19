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Синоптики розповіли, де завтра буде найбільш спекотно

19 червня 2023 12:48
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди на 20 червня — у яких регіонах буде спека
Погода в Україні. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У вівторок, 20 червня, буде спекотно. Проте у деяких областях можуть бути дощі

Про це повідомив Укргідрометцентр.

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Яка погода буде 20 червня

Синоптики розповіли, що 20 червня вдень у західних та північних областях очікуються короткочасні дощі з грозами. Зокрема, дощ буде у Волинській та Рівненскій областях. Після опадів температура повітря становитиме +15-16 °С.

В інших регіонах — без опадів. Завтра вдень очікується +25-27 °С тепла, а вночі — +13-15 °С.

Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с. 

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Прогноз погоди в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Погода 20 червня у Києві

У Києві та області 20 червня очікується мінлива хмарність, ввечері можливо дощитиме. 

Температура повітря вночі +17 °С, вдень +27 °С.

Прогноз погоди в Києві 20 червня. Фото: meteoprog.com

Погода від Метеопрог 20 червня

Синоптики розповідають, що 20 червня у всіх регіонах буде тепло. Температура коливатиметься від 26 до 31 градусу тепла. Проте у західних та північних областях можуть бути дощі.

Прогноз погоди від Метеопрог. Фото: meteoprog.com

Нагадаємо, раніше на Закарпатті інтенсивні опади у вигляді злив призвели до різкого підвищення рівня води в гірських річках та прилеглих потоках, сталося підтоплення ділянки місцевої дороги. Екстремальне погодне явище викликало значні труднощі для транспортного сполучення та потребувало негайного реагування відповідних служб. 

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