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Синоптики рассказали, где сегодня ожидаются сильные порывы ветра и ливни

28 октября 2023 08:54
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине сегодня — 28 октября
Мужчина под дождем. Фото: RTE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 28 октября, в большинстве областей Украины ожидается дождь. К тому же в некоторых частях страны будут сильные порывы ветра — до 28-30 м/с.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Прогноз погоды на сегодня

По словам синоптиков, в большинстве областей Украины пройдут умеренные дожди, ночью в северных регионах местами ожидаются сильные осадки. Днем в западных, центральных и южных областях осадков не будет.

Ветер западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Синоптики предупредили о возможных порывах ветра до 17-22 м/с, ночью и утром в западных регионах местами до 25 м/с, а в Карпатах — до 28-30 м/с.

Холоднее всего будет в западных областях. Температура воздуха там ожидается +9+11°С. Насладиться теплом украинцы смогут еще в южных областях, ведь столбики термометров покажут +17+19°С.

Прогноз погоды в Украине на 28 октября
Прогноз погоды в Украине на 28 октября. Фото: Meteoprog

Погода в Киеве

Сегодня, 28 октября, в Киеве ожидается пасмурная погода. В течение дня будет идти небольшой дождь, который закончится лишь вечером.

Температура воздуха ночью будет около +12°С, а днем столбики термометров покажут +11+13°С.

Ветер юго-западный с переходом на западный, 5-14 м/с. Возможны порывы до 17-22 м/с.

Напомним, погода в Украине в субботу, 28 октября, будет с порывистым ветром и обильными дождями. В большинстве областей они будут умеренными, а ночью в северной части местами значительные дожди. Столбики термометров в большинстве областей будут показывать +15°С.

Также мы писали, что на выходных львовян и гостей города ожидает дождливая погода и сильный ветер. Во Львовской области объявили штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, температура воздуха поднимется до +15 °C.

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