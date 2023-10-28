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Гідрометцентр показав на карті, які регіони сьогодні потерпатимуть від дощів

28 жовтня 2023 07:10
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні на 28 жовтня — прогноз від Гідрометцентру з картою температур
Мотоциклісти їдуть по вулиці у дощ. Фото: depositphotos.com
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні у суботу, 28 жовтня, буде з поривчастим вітром та рясними дощами. У більшості областей вони будуть помірні, а вночі у північній частині місцями — значні дощі. Стовпчики термометрів в більшості областей показуватимуть +15°С.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 28 жовтня

За даними Гідрометцентру, у суботу у південній частині, вдень і в західних та центральних областях буде без істотних опадів. Дощі докучатимуть переважно північним областям. 

"Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7 — 12 м/с, пориви 17 — 22 м/с, вночі та вранці у західних областях місцями 25 м/с, в Карпатах 28 — 30 м/с", — йдеться в повідомленні. 

Температура:

  • вночі: +7 — 12°С;
  • вдень: +10 — 15°С.
Прогноз погоди на 28 жовтня
Прогноз погоди в Україні сьогодні, 28 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, цими вихідними по Україні очікується сонячна та суха погода. Повітря прогріється до +14...+25 °С. Також може здійнятися і сильний штормовий поривчастий вітер, тому краще не забувати про обережність в небезпечних ділянках: під старими деревами, дахами будинків, білбордами тощо. 

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