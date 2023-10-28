Погода в Україні на 28 жовтня — прогноз від Гідрометцентру з картою температур

Мотоциклисты едут по улице в дождь. Фото: depositphotos.com

Погода в Украине в субботу, 28 октября, будет с порывистым ветром и обильными дождями. В большинстве областей они будут умеренными, а ночью в северной части местами значительные дожди. Столбики термометров в большинстве областей будут показывать +15°С.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 28 октября

По прогнозу Гидрометцентра, в субботу в южной части, днем и в западных и центральных областях будет без существенных осадков. Дожди будут досаждать преимущественно северным областям.

"Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7 —12 м/с, порывы 17 — 22 м/с, ночью и утром в западных областях местами 25 м/с, в Карпатах 28 — 30 м/с", — говорится в сообщении.

Температура:

ночью: +7 — 12°С;

днем: +10 — 15°С.

Прогноз погоды в Украине сегодня, 28 октября. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, в эти выходные по Украине ожидается солнечная и сухая погода. Воздух прогреется до +14...+25°С. Также может подняться и сильный порывистый штормовой ветер, поэтому лучше не забывать об осторожности в опасных участках: под старыми деревьями, крышами домов, билбордами и т.д.