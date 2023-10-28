Прогноз погоди в Україні сьогодні — 28 жовтня

Чоловік під дощем. Фото: RTE

Сьогодні, 28 жовтня, у більшості областей України очікуються дощі. До того ж у деяких частинах країни будуть сильні пориви вітру — до 28-30 м/с.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Прогноз погоди на сьогодні

За словами синоптиків, у більшості областей України пройдуть помірні дощі, вночі у північних регіонах місцями очікуються сильні опади. Вдень у західних, центральних та південних областях істотних опадів не буде.

Вітер західний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

Синоптики попередили про можливі пориви вітру до 17-22 м/с, вночі та вранці у західних регіонах місцями до 25 м/с, а у Карпатах — до 28-30 м/с.

Найхолодніше буде у західних областях. Температура повітря там очікується +9+11°С. Насолодитися теплом українці зможуть ще у південних областях, адже стовпчики термометрів покажуть +17+19°С.

Прогноз погоди в Україні на 28 жовтня. Фото: Meteoprog

Погода в Києві

Сьогодні, 28 жовтня, у Києві очікується похмура погода. Протягом дня буде невеликий дощ, який закінчиться лише увечері.

Температура повітря вночі буде близько +12°С, а вдень стовпчики термометрів покажуть +11+13°С.

Вітер південно-західний із переходом у західний, 5-14 м/с. Можливі пориви до 17-22 м/с.

Нагадаємо, погода в Україні у суботу, 28 жовтня, буде з поривчастим вітром та рясними дощами. У більшості областей вони будуть помірні, а вночі у північній частині місцями — значні дощі. Стовпчики термометрів в більшості областей показуватимуть +15°С.

Також ми писали, що на вихідних на львів'ян та гостей міста очікує дощова погода та сильний вітер. На Львівщині оголосили штормове попередження. За прогнозами синоптиків температура повітря підніметься до +15 °C.