Какой будет погода в Украине 19 июня

Люди и собака в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 19 июня, по всей территории Украины будет переменная облачность. В некоторых областях ожидаются дожди, однако летняя жара продолжится.

Об этом сообщает META.

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Осадки ожидаются на западе Украины. На остальной территории дождей не предвидится. В столице максимальная температура воздуха будет +25 градусов. Теплее всего будет в Николаеве и Херсоне. Синоптики рассказали, что в этих регионах будет +27 градусов.

Погода в Украине на 19 июня. Фото: META

Температура воздуха в других городах

Харьков — +24+13;

Днепр — +25 +14;

Одесса — +25+19;

Донецк — +24+14;

Запорожье — +26+15;

Львов — +22 +13;

Николаев — +28 +18;

Луганск — +23 +12;

Винница — +22+15;

Симферополь — +23 +15;

Херсон — +28 +18;

Полтава — +24 +13;

Чернигов — +26 +15;

Черкассы — +25+16;

Суммы — +25 +14;

Житомир — +22 +15;

Хмельницкий — +18 +14;

Кропивницкий — +26 +15;

Ровно — +20 +14;

Черновцы — +22 +17;

Тернополь — +20 +14;

Ивано-Франковск — +20 +16;

Луцк — +21 +14;

Ужгород — +25 +13;

Напомним, в понедельник, 19 июня, в Украине ожидается сухая и жаркая погода. Однако в двух регионах может пройти ливень.

Также мы писали, что в течение всего июня специалисты прогнозируют сильные магнитные бури, которые могут оказывать пагубное влияние на человеческое здоровье.