Какой будет погода в Украине 19 июня

Синоптики рассказали, ожидать ли аномальной жары или дождей в Украине
Завтра, 19 июня, по всей территории Украины будет переменная облачность. В некоторых областях ожидаются дожди, однако летняя жара продолжится.
Об этом сообщает META.
Прогноз погоды на завтра
Осадки ожидаются на западе Украины. На остальной территории дождей не предвидится. В столице максимальная температура воздуха будет +25 градусов. Теплее всего будет в Николаеве и Херсоне. Синоптики рассказали, что в этих регионах будет +27 градусов.
Температура воздуха в других городах
- Харьков — +24+13;
- Днепр — +25 +14;
- Одесса — +25+19;
- Донецк — +24+14;
- Запорожье — +26+15;
- Львов — +22 +13;
- Николаев — +28 +18;
- Луганск — +23 +12;
- Винница — +22+15;
- Симферополь — +23 +15;
- Херсон — +28 +18;
- Полтава — +24 +13;
- Чернигов — +26 +15;
- Черкассы — +25+16;
- Суммы — +25 +14;
- Житомир — +22 +15;
- Хмельницкий — +18 +14;
- Кропивницкий — +26 +15;
- Ровно — +20 +14;
- Черновцы — +22 +17;
- Тернополь — +20 +14;
- Ивано-Франковск — +20 +16;
- Луцк — +21 +14;
- Ужгород — +25 +13;
Напомним, в понедельник, 19 июня, в Украине ожидается сухая и жаркая погода. Однако в двух регионах может пройти ливень.
Также мы писали, что в течение всего июня специалисты прогнозируют сильные магнитные бури, которые могут оказывать пагубное влияние на человеческое здоровье.