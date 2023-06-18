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Синоптики рассказали, ожидать ли аномальной жары или дождей в Украине

18 июня 2023 21:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Какой будет погода в Украине 19 июня
Люди и собака в Киеве. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 19 июня, по всей территории Украины будет переменная облачность. В некоторых областях ожидаются дожди, однако летняя жара продолжится.

Об этом сообщает META.

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Осадки ожидаются на западе Украины. На остальной территории дождей не предвидится. В столице максимальная температура воздуха будет +25 градусов. Теплее всего будет в Николаеве и Херсоне. Синоптики рассказали, что в этих регионах будет +27 градусов. 

Погода 19 июня
Погода в Украине на 19 июня. Фото: META

Температура воздуха в других городах

  • Харьков — +24+13;
  • Днепр — +25 +14;
  • Одесса — +25+19;
  • Донецк — +24+14;
  • Запорожье — +26+15;
  • Львов — +22 +13;
  • Николаев — +28 +18;
  • Луганск — +23 +12;
  • Винница — +22+15;
  • Симферополь — +23 +15;
  • Херсон — +28 +18;
  • Полтава — +24 +13;
  • Чернигов — +26 +15;
  • Черкассы — +25+16;
  • Суммы — +25 +14;
  • Житомир — +22 +15;
  • Хмельницкий — +18 +14;
  • Кропивницкий — +26 +15;
  • Ровно — +20 +14;
  • Черновцы — +22 +17;
  • Тернополь — +20 +14;
  • Ивано-Франковск — +20 +16;
  • Луцк — +21 +14;
  • Ужгород — +25 +13;

Напомним, в понедельник, 19 июня, в Украине ожидается сухая и жаркая погода. Однако в двух регионах может пройти ливень.

Также мы писали, что в течение всего июня специалисты прогнозируют сильные магнитные бури, которые могут оказывать пагубное влияние на человеческое здоровье. 

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