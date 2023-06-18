Якою буде погода в Україні 19 червня

Синоптики розповіли, чи очікувати аномальної спеки або дощів в Україні
Завтра, 19 червня, по всій території України буде мінлива хмарність. У деяких областях очікуються дощі, однак літня спека продовжиться.
Про це повідомляє META.
Прогноз погоди на завтра
Опади очікуються на заході України. На решті території дощів не передбачається. У столиці максимальна температура повітря буде +25 градусів. Найтепліше буде у Миколаєві та Херсоні. Синоптики розповіли, що в цих регіонах буде +27 градусів.
Температура повітря в інших містах
- Харків — +24 +13;
- Дніпро — +25 +14;
- Одеса — +25 +19;
- Донецьк — +24 +14;
- Запоріжжя — +26 +15;
- Львів — +22 +13;
- Миколаїв — +28 +18;
- Луганськ — +23 +12;
- Вінниця — +22 +15;
- Сімферополь — +23 +15;
- Херсон — +28 +18;
- Полтава — +24 +13;
- Чернігів — +26 +15;
- Черкаси — +25 +16;
- Суми — +25 +14;
- Житомир — +22 +15;
- Хмельницький — +18 +14;
- Кропивницький — +26 +15;
- Рівне — +20 +14;
- Чернівці — +22 +17;
- Тернопіль — +20 +14;
- Івано-Франківськ — +20 +16;
- Луцьк — +21 +14;
- Ужгород — +25 +13;
Нагадаємо, у понеділок, 19 червня, в Україні очікується суха та спекотна погода. Однак у двох регіонах може пройти злива.
Також ми писали, що протягом всього червня фахівці прогнозують сильні магнітні бурі, які можуть згубно впливати на людське здоровʼя.