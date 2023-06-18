Якою буде погода в Україні 19 червня

Люди та собака в Києві. Фото: Новини. LIVE

Завтра, 19 червня, по всій території України буде мінлива хмарність. У деяких областях очікуються дощі, однак літня спека продовжиться.

Про це повідомляє META.

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Опади очікуються на заході України. На решті території дощів не передбачається. У столиці максимальна температура повітря буде +25 градусів. Найтепліше буде у Миколаєві та Херсоні. Синоптики розповіли, що в цих регіонах буде +27 градусів.

Погода в Україні на 19 червня. Фото: META

Температура повітря в інших містах

Харків — +24 +13;

Дніпро — +25 +14;

Одеса — +25 +19;

Донецьк — +24 +14;

Запоріжжя — +26 +15;

Львів — +22 +13;

Миколаїв — +28 +18;

Луганськ — +23 +12;

Вінниця — +22 +15;

Сімферополь — +23 +15;

Херсон — +28 +18;

Полтава — +24 +13;

Чернігів — +26 +15;

Черкаси — +25 +16;

Суми — +25 +14;

Житомир — +22 +15;

Хмельницький — +18 +14;

Кропивницький — +26 +15;

Рівне — +20 +14;

Чернівці — +22 +17;

Тернопіль — +20 +14;

Івано-Франківськ — +20 +16;

Луцьк — +21 +14;

Ужгород — +25 +13;

Нагадаємо, у понеділок, 19 червня, в Україні очікується суха та спекотна погода. Однак у двох регіонах може пройти злива.

Також ми писали, що протягом всього червня фахівці прогнозують сильні магнітні бурі, які можуть згубно впливати на людське здоровʼя.