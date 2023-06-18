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Синоптики розповіли, чи очікувати аномальної спеки або дощів в Україні

18 червня 2023 21:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Якою буде погода в Україні 19 червня
Люди та собака в Києві. Фото: Новини. LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 19 червня, по всій території України буде мінлива хмарність. У деяких областях очікуються дощі, однак літня спека продовжиться.

Про це повідомляє META.

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Опади очікуються на заході України. На решті території дощів не передбачається. У столиці максимальна температура повітря буде +25 градусів. Найтепліше буде у Миколаєві та Херсоні. Синоптики розповіли, що в цих регіонах буде +27 градусів. 

Погода 19 июня
Погода в Україні на 19 червня. Фото: META

Температура повітря в інших містах

  • Харків — +24 +13;
  • Дніпро — +25 +14;
  • Одеса — +25 +19;
  • Донецьк — +24 +14;
  • Запоріжжя — +26 +15;
  • Львів  — +22 +13;
  • Миколаїв — +28 +18;
  • Луганськ — +23 +12;
  • Вінниця — +22 +15;
  • Сімферополь — +23 +15;
  • Херсон — +28 +18;
  • Полтава — +24 +13;
  • Чернігів — +26 +15;
  • Черкаси — +25 +16;
  • Суми — +25 +14;
  • Житомир — +22 +15;
  • Хмельницький — +18 +14;
  • Кропивницький — +26 +15;
  • Рівне — +20 +14;
  • Чернівці — +22 +17;
  • Тернопіль — +20 +14;
  • Івано-Франківськ — +20 +16;
  • Луцьк — +21 +14;
  • Ужгород — +25 +13;

Нагадаємо, у понеділок, 19 червня, в Україні очікується суха та спекотна погода. Однак у двох регіонах може пройти злива. 

Також ми писали, що протягом всього червня фахівці прогнозують сильні магнітні бурі, які можуть згубно впливати на людське здоровʼя. 

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