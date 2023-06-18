Прогноз погоди в Україні 19 червня

Синоптики назвали два регіони, які завтра може затопити зливою
У понеділок, 19 червня, в Україні очікується суха та спекотна погода. Однак, у двох регіонах може пройти злива.
Про це повідомив Укргідрометцентр.
Яка погода буде 19 червня
Синоптики розповіли, що 19 червня у двох західних областях очікується злива з грозою. Зокрема, у Львівській та Волинській областях відповідно. Це вплине на температуру повітря, яка впаде до +15+17 °С.
На решті території — без опадів. Завтра вдень на термометрах буде 27-29 °С тепла, а вночі 15-17 °С.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Погода 19 червня у Києві
У Києві та регіоні 19 червня очікується мінлива хмарність, можливий короткочасний дощ.
Температура повітря вночі +19 °С, вдень +26 °С.
Погода від Метеопрог 19 червня
Синоптики розповідають, що 19 червня у всіх областях буде тепло. Температура коливатиметься від 23 до 28 градусів тепла. Проте у західних областях та Києві можливі невеликі дощі.
Нагадаємо, раніше ми писали, що експерти бʼють на сполох через аномальне підвищення температури. Дослідники зазначають, що є великий ризик, що 2023 рік стане найспекотнішим роком.