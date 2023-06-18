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Синоптики назвали два регіони, які завтра може затопити зливою

18 червня 2023 12:51
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні 19 червня
Люди під дощем. Фото: google
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У понеділок, 19 червня, в Україні очікується суха та спекотна погода. Однак, у двох регіонах може пройти злива. 

Про це повідомив Укргідрометцентр.

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Яка погода буде 19 червня

Синоптики розповіли, що 19 червня у двох західних областях очікується злива з грозою. Зокрема, у Львівській та Волинській областях відповідно. Це вплине на температуру повітря, яка впаде до +15+17 °С.

На решті території — без опадів. Завтра вдень на термометрах буде 27-29 °С тепла, а вночі 15-17 °С.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

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Прогноз погоди в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Погода 19 червня у Києві

У Києві та регіоні 19 червня очікується мінлива хмарність, можливий короткочасний дощ. 

Температура повітря вночі +19 °С, вдень +26 °С.

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Прогноз погоди в Києві 19 червня. Фото: meteoprog.com

Погода від Метеопрог 19 червня

Синоптики розповідають, що 19 червня у всіх областях буде тепло. Температура коливатиметься від 23 до 28 градусів тепла. Проте у західних областях та Києві можливі невеликі дощі. 

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Прогноз погоди від Метеопрог. Фото: meteoprog.com

Нагадаємо, раніше ми писали, що експерти бʼють на сполох через аномальне підвищення температури. Дослідники зазначають, що є великий ризик, що 2023 рік стане найспекотнішим роком. 

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